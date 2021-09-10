市民到養和醫院接種疫苗被插「二手空針」　院方致歉並將護士調職

再有護士在接種疫苗期間打錯針。養和醫院疫苗注射中心上月底有護士，將已用過的疫苗注射針筒，插入另一位市民的手臂上，亦即是打「二手空針」，當事人向目擊護士突然為其打第二針後，向當值主管查詢才揭發事件。

養和醫院就事件致歉，並將失誤護士調離注射疫苗崗位，又強調已即時通報衞生署，並已為當事人安排驗血檢查，接種人士並無不適，驗血報告亦正常，健康未就影響。



養和醫院承認有護士將一曾為他人打過疫苗的空針筒，插入另一打針市民。（資料圖片）

養和指「苦主」驗血報告正常

養和醫院表示，其疫苗注射中心8月22日發生一宗針刺意外，一名當值護士以一支「曾用於疫苗注射的空針」刺入一名接種疫苗人士的手臂，亦即為市民打「二手空針」，護士隨後已為對方注射另一支疫苗。

養和就事件致歉，又指事發後已將涉事護士調離注射疫苗崗位。院方又指，當日已即時通報衞生署中央指揮中心，並安排該名接種疫苗人士與當值醫生見面，解釋事發經過及安排驗血檢查，強調接種疫苗人士並無不適，驗血報告亦正常，健康未受影響。

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政府：當日已接獲養和通報

政府發言人指，事發當日已接獲養和醫院疫苗接種中心有關通報，涉及一名接種疫苗人士接種復必泰疫苗時的針刺事故，認為院方已為該名接種疫苗人士提供適切檢查和跟進。衞生署已按既定機制，巡查檢視涉事接種中心醫療運作，並會繼續跟進事件。

歌手谷婭溦7月醫管局醫學中被插入空針

TVB歌手谷婭溦7月12日在醫院管理局馬鞍山家庭醫學中心接種科興疫苗，也有類似遭遇，當時護士將空針插入其手臂，在注射前發現並立即抽出針咀，及後谷婭溦因不適被送院。威爾斯親王醫院其後承認發生未注入疫苗就施針事件，不過隨即已將針筒抽出，其後重新注射疫苗，院方就事件向病人致歉，並指會檢視疫苗注射程序，避免同類事件發生。