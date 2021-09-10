國泰空姐稱因哺乳盼延遲接種　交醫生紙仍被炒　資方不評論個案

國泰航空早前宣布解僱尚未接種疫苗、又沒有提交醫療豁免證明的機組人員。今日有傳媒報道，一名空中服務員因正在餵哺母乳而希望推遲接種疫苗，並已向公司提交醫生紙，惟仍遭國泰解僱。



國泰表示，疫情大流行嚴重影響公司的運作，而世界各地實施的入境管制措施，亦令公司難以為未接種疫苗機組人員安排執勤。由9月1日起，所有國泰航班會由已完全接種疫苗的機組人員執勤。國泰不會評論個別個案。



國泰航空早前要求所有駐港機組人員，須在8月31日前接種疫苗；在本月8日已解一批未完成接種疫苗、同時未能提供醫療豁免證明的機組人員。有空姐接受傳媒訪時表示，她正餵哺母乳、曾提交醫生證明，但被解僱。公司多次表示明白她的情況，但她稱無任何商量即解僱，使過去一年幾乎只領取底薪的她生活更艱辛。

國泰：9月1日起航班全由已打針機組人員執勤

國泰表示，2019冠狀病毒病正肆虐全球，因此確保國泰的顧客、社區及家人安全至關重要。疫情大流行嚴重影響公司的運作，而世界各地實施的入境管制措施，亦令公司難以為未接種疫苗機組人員安排執勤。由9月1日起，所有國泰航班會由已完全接種疫苗的機組人員執勤。國泰不會評論個別個案。

勞工處：採取措施前應與僱員坦誠溝通

勞工處則表示，《僱傭條例》並無就有關接種新冠疫苗的獨特情況作出規定，然而《僱傭條例》就解僱僱員方面有清晰條款。在一般情況下，僱主在終止僱傭合約時，須根據《僱傭條例》的規定及有關僱傭合約的條款向僱員支付解僱補償。按連續性合約受僱不少於24個月的僱員亦可以就僱主非基於條例規定的正當理由解僱，向僱主提出申索。

勞工處呼籲僱主在採取任何影響僱員的措施前與僱員坦誠溝通。僱主應顧及不適合接種新冠疫苗者的需要，考慮為他們作出其他合適的工作安排。受影響僱員如對《僱傭條例》或其權益有疑問，可致電熱線3580 1442查詢，或前往勞資關係科各分區辦事處尋求協助。

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政府：授乳婦女可打復必泰 不可接種科興

根據當局接種疫苗網頁資料，按新發現及動物傳染病科學委員會及疫苗可預防疾病科學委員會建議，鑑於沒有已知的與授乳婦女接種信使核糖核酸疫苗（mRNA）的相關風險，故建議餵哺母乳的母親可以如其他市民般接種復必泰疫苗，不應接種科興疫苗。

香港婦產科學院指出，接種疫苗期間無需停止母乳餵哺。至於為何不適合接種科興疫苗，學院指其使用於孕婦和哺乳期婦女的安全數據至今尚未在醫學文獻中公佈，因此目前不建議婦女在懷孕和哺乳期間接種科興疫苗。