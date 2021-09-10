竹篙灣9.20起800單位予外傭檢疫　日限名額50個　每晚480元包三餐

外傭檢疫酒店供不應求，政府早前透露將開放大嶼山竹篙灣檢疫設施作為抵港外傭指定檢疫中心，勞工處今晚（10日）公布細節指，將於9月20日起開放竹篙灣檢疫中心第一期及第二期，合共提供800個單位，每個單位每晚收費480元，僱主和中介公司可於下周二（14日）上午9時開始在勞工處指定網站申請預訂房間。不過要留意，



適合10國來港外傭 下周二上午9時起可預訂

勞工處晚上發稿指，將於9月20日起開放大嶼山竹篙灣檢疫中心第一期及第二期合共800個單位，供在A組指明地區完成疫苗接種後來港的外傭檢疫，包括孟加拉、印度、印度尼西亞、馬來西亞、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、泰國和阿聯酋。

政府按收回成本的原則收取費用，每個單位每晚盛惠480元，費用已涵蓋3餐膳食及所有費用，僱主及職業介紹所下周二上午9時開始，可經由勞工處外傭專題網站的預約系統申請預訂房間。

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勞工處表示，當局必須堅守「外防輸入」政策，在風險可控的情況下，逐步有序地恢復外傭來港，因此在早前開放荃灣絲麗酒店（共409個房間）作為外傭指定檢疫酒店後，再開放竹篙灣800個單位。

惟檢疫中心每日安排最多50名外傭入住，預約系統會顯示未來30天可供預訂的房間，勞工處會按照遞交申請的先後處理申請，並會於1至2天內聯絡申請人，以確認收到申請和要求申請人提供相關文件，包括外傭護照副本、有效工作簽證及認可疫苗接種紀錄，當局在核實相關文件後，會向申請人發出繳款單。申請人須在指定時間內付款並提供付款收據，待勞工處發出訂房確認通知書後，才能完成預約程序。

勞工處續稱，險了在當地打疫苗的外傭，在香港完成疫苗接種的外傭同樣可由9月20日起入住上述指定檢疫設施，即香港荃灣絲麗酒店及竹篙灣檢疫中心接受強制檢疫，毋須一定要居住在其他檢疫酒店。

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入住前確診而有證明文件可退回費用

若申請人未能在指定時間內遞交所需文件、繳交費用或出示付款收據，其預約可能會被取消。另外，若外傭因在入住檢疫設施前已確診新冠病毒病，或因航班或封城問題等未能抵港而要取消房間預訂，若申請人在入住日前提交相關證明文件，可退回已繳交的費用，勞工處亦會按個別情況酌情處理其他特殊情況。

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勞工處提醒僱主及職業介紹所在安排外傭來港時，須預留足夠時間準備所需文件及辦理程序，並務必在成功確認指定檢疫設施房間預訂後，才為外傭訂購機票；如外傭未有預約指定檢疫設施，會被禁止登機前往香港，或可能在抵港後被拒絕入境。

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