新冠肺炎｜今增4宗輸入個案　16名曾到港船員抵日本後確診

生防護中心今（11日）公布4宗確診輸入個案，包括一名菲律賓抵港外傭，全部均已接種兩劑新冠疫苗，3人帶有L452R變種病毒，一人正等待結果。當中一名被列為輸入個案的52歲男患者，由美國返港，8月22日離港前居慈雲山慈康邨康健樓，其居所大廈及曾到訪地點昨晚被納入強制檢測公告。

另外，中心亦接獲多宗離開香港並抵達外地後確診個案，包括16名在貨船工作船員，曾在9月2日至3日在葵青4號貨櫃碼頭進行貨物裝卸工作，船員9月9日抵達大阪後確診。



▼9月10日強制檢測公告詳情▼



今日新增的4宗輸入個案中，涉及一名機組人員，60歲男患者 （個案編號：12145）於9月9日乘坐AC7235由加拿大抵港，沒有病徵，驗出帶有L452R變種病毒株。他已在加拿大完成接種阿斯利康及莫德納共兩劑疫苗。

另一宗則為居於慈雲山的52歲男子（個案編號：12146），中心指他在8月22日離開香港前往美國，出發前兩日曾在港檢測為陰性，其後他乘坐航班JL735從日本抵港，曾在5月31日及6月28日接種兩劑科興疫苗。他在機場臨時樣本採集中心抽取的樣本結果呈陽性，確診時無病徵，驗出帶有L452R變異病株。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至9月11日)▼



確診患者中亦涉一名菲傭，30歲女患者（個案編號：12147）於外傭指定檢疫酒店荃灣絲麗酒店確診。她在9月7日乘坐CX918航班由菲律賓抵港，並帶有L452R變種病毒。她在6月25日及7月29日在菲律賓接種兩劑科興疫苗。

第四宗為一名27歲男子（個案編號：12148）由阿聯酋乘坐EK384抵港，正等待L452R及E484K變種病毒株檢測結果。

今日初步確診個案少於5宗。

▼9.2樂富廣場贈米打疫苗活動▼



+ 6

衞生防護中心表示，接獲一宗於英國確診個案，涉及一名54歲女患者，離港前居於將軍澳馬游塘村112A號，她在9月3日乘搭航班AY1337離開香港前往英國，9月2日在港的檢測結果呈陰性，但在英國9月5日檢測結果則呈陽性。她在7月18日及8月9日在香港接種兩劑復必泰疫苗。

另外亦涉16名在貨船Ever Calm上工作的船員，貨船在9月1日抵港，船員曾在9月2至3日在葵青4號貨櫃碼頭進行貨物裝卸工作，在9月9日抵達大阪後確診，中心把貨船納入強制檢測公告。