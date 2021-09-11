新冠肺炎｜內地昨新增1宗本土病例　另有5宗本土無症狀感染

據國家衛健委通報，內地昨日（10日）新增25宗確診病例，其中境外輸入病例24宗；本土病例1宗，在福建莆田市。

新增無症狀感染者21宗，境外輸入佔16宗，本土佔5宗，其中福建4宗，均在莆田市，另有1宗在廣東廣州市。當日無新增死亡病例。



莆田昨日召開疫情防控記者會，會上通報，昨日在對仙遊縣楓亭鎮一間小學在校學生新冠病毒核酸檢測時，發現2名學生（為親兄弟）核酸檢測結果呈陽性，隨後擴大核酸採樣又發現4人（1名學生和3名家長）核酸檢測結果呈陽性。

經專家初步研判，本次疫情源頭疑似為新加坡入境人員林某某導致的傳染鏈條。林某某8月4日乘坐航班自新加坡從廈門機場入境，在廈門定點酒店集中隔離14天後，於8月19日點對點轉運至仙游縣集中隔離點繼續集中隔離，（8月19日、22日、24日三次核酸檢測均為陰性)，後於8月26日起實行居家健康監測。

至於廣州市新增的1宗無症狀感染者，是在納入集中隔離觀察的密接中發現。