新冠疫苗｜聶德權：擬於醫院設注射站　覆診病人可即時打針

新冠肺炎疫苗接種計劃開展逾半年，惟長者接種率仍較低。公務員事務局局長聶德權今日（11日）指，除非每日有至少2萬人預約打針，否則估計要10月才會達到階段性目標70%接種率，並形容長者接種率低，是「最弱一環」，故須走入社區，設法讓更多長者接種。

聶德權透露，由於不少長者會到醫院覆診，故現正與醫管局商討，計劃在一、兩間醫院內設注射站，讓覆診人士可在諮詢醫生後即時打針。他又指，醫管局門診醫護為長者接種流感疫苗時，如發現未打新冠疫苗，亦會協助長者預約。



▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



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聶德權今日在商台節日《政經星期六》中指，目前70歲以上長者接種率不足27%，因此計劃在地區展開「洗樓」，在較易接觸到長者的地方亦安排到接種，包括商場、屋邨等；亦會在 每區發起「長者社區疫苗接種日」，由醫務人員主持疫苗講座，以及一對一免費諮詢，其後亦可讓長者即場接種疫苗。他又表示，設在商場等設施的流動疫苗接種中心，如需求大可連續擺設多日。

本港即將步入流感高峰期，聶德權表示，因專家建議接種流感針及新冠疫苗要分隔14日，故現時要適合時間接種新冠疫苗，完成接種後才打流感針。醫管局門診會集中打流感針，希望「流感針同新冠疫苗唔好完全分割，有長者打流感針但未打新冠疫苗都可以幫手約埋」。另外，當局亦正與醫管局商討在醫院內設注射站。

▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼



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至於與內地通關方面，聶德權指內地要容許香港入境人士免檢疫往來，一定會考慮香港的疫情風險，包括對外開放程度、機場處理抵港人士程序、追蹤檢疫的能力，以及疫苗接種率等。對於本港是否需設「健康碼」，他認為要聚焦如何加強本港防控追蹤，「畀信心內地通關之後，免檢疫都唔會有爆發。」