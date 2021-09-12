港大設深圳分校　張翔：「一校兩區」運作　學者離開屬正常交流

港大早前與深圳市政簽署合作備忘錄，在深圳設立港大校園，選址南山區石壁龍片區。港大校長張翔接受內地媒體訪問，稱冀以「一校兩區」模式營運，兩地師生可以自由在兩地上課。他又提到，港大最近聘請到來自耶魯大學、普林斯頓大學等頂尖教授，又稱不擔心學者離開港大，稱或其他學校挖走，因為一切都屬正常交流。



港大校長張翔接受內地媒體訪問，稱冀以「一校兩區」模式營運，兩地師生可以自由在兩地上課。(資料圖片)

港大校長張翔接受內地媒體訪問表示，計劃以「一校兩區」模或運作，日後港深師生正自由到另一校區上課，「教授在這學期在香港教幾何，下學期可以到深圳去教代數。」

他指港大基礎研究及國際化具優勢，可以為深圳作貢獻。不過，在投資及創新科研則不如深圳。張翔指深圳校區主力創新，以「港大標準」為辦學，甚至更高，不過，「一校兩區」與「子母校」屬初步想法，仍待與深圳方面研討。

他又稱，港大有三分二教授及老師是外籍人士，並稱最近聘請到來自耶魯大學、普林斯頓大學、伯克利的頂尖教授，又稱「打敗了哈佛大學」，成功聘請一位國際頂尖講座教授。

學者離開港大或被「挖走」 屬正常交流

對於本港移民潮，港大有部分學者離開。他指，教授離開有許多個人原因，有機會其他學校提供更好工資待遇，形容是是正常的交流，並不擔心。「你每年走10個教授，給別人挖走了，你應該高興的，因為他們的學術水平是很高的，所以才被別人挖走。」

稱港大建校宗旨「為中國而立」

他指，港大建校的宗旨是為中國而立，從建校的第一天開始，就是為中國來做貢獻的。他希望香港大學不單單是立足香港、立足大灣區，同時我們是中國的學校，也是全世界的學校。