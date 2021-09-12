港大畢業生就業率創4年新低　僅7成半人就業　月薪平均2.8萬

香港大學2020年畢業生就業數據顯示，3,219位全日制本科畢業生中，就業率僅為75.1%，創2017年以來最低，而繼續升學比率則為21.3%，是4年最高。港大去年畢業生入職平均月薪近2.8萬，比前一年升2.9個百分點，但只有46.9%畢業生在6月底前獲聘，比2019年少9.6個百分點。



2020年港大畢業生就業率為75.1%。（資料圖片）

根據港大學生發展及資源中心最新數據，有75.1% 2020年本科畢業生就業，比2019年減少4.4個百分點，而2017年及2018年就業率分別近八成。至於繼續升學則佔21.3%，較前一年升3.7個百分點，2017年比率為17.6%，有持續上升趨勢。

投身工商界比率依然最多 獲聘時間延後

該屆港大畢業生受聘時間亦延長。46.9%畢業生於去年六月獲聘，分別較2019年及2018年減少6.5及9.6個百分點。投身工商界的比率依然最多，佔比為50.3%，其餘按次序，社區、社會及個人服務佔21.3%，教育界佔15.4%，公務員佔13%。

當公務員畢業生平均入職月薪跌7.1個百分點

自2017年起，港大畢業生入職薪酬持續增加。2020年畢業生平均月薪為27,956元，剔除內外全科醫學士及牙醫學士畢業生，平均月薪為23,503元，比前一年微升1.1%。以行業劃分，社區、社會及個人服務的平均月薪為38,868元，按年升8.8%；工商界月薪則為22,606元，比去年增2.6%，當中，旅遊與款待月薪為19,371元，在疫情下也較前一年升10.7%。不過，當公務員的畢業生平均入職月薪為34,869元，較19年跌7.1個百分點。