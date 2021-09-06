林鄭出席深港合作會議　冀免檢疫往返內地　港大敲定深圳辦分校

特首林鄭月娥與多名官員今天（6日）訪問深圳，出席深港高層會晤暨2021年深港合作會議，與深圳市委書記王偉中等多名深圳官員會面。林鄭月娥在會上指，全港市民盼望早日逐步有序免檢疫往返內地，又感謝深圳市委和市政府大力支持本港抗疫工作，為本港居民做了大量工作。

林鄭又指，會議結束後兩地將簽署協議，包括落實兩地在河套深港科技創新合作區的項目、加強法律及爭議解決服務，以及香港大學與深圳市政府在深圳合作辦學的計劃。

港大發聲明，指校方今與深圳市人民政府簽署合作備忘錄，在深圳設立港大校園，培育人才、從事前沿研究，目標是建設一所面向世界的一流綜合性研究型大學，為全球和區域作出貢獻。



將簽法律合作協議

林鄭月娥在開場發言時指，本港過去兩年經歷由亂轉治的重大轉折，《國安法》如同定海神針，選舉改制有助本港重回「一國兩制」正軌，既能解決本港當前面對的問題，同時為香港融入國家發展大局掃除障礙，又指香港將用好「一國兩制」優勢，依托祖國，面向世界，抓緊國家「十四五」規劃和粵港澳大灣區建設的重大機遇，聚焦發展經濟，改善民生，保持香港長期繁榮穩定。

她提到，深港合作會議已建立多年，由政務司司長和深圳市市長共同主持，隨着港深合作邁向新台階，和參考了2018年成立的川港合作模式，今天的會議首次以高層會晤暨合作會議形式進行，由書記和她參與發言，形容極具意義。

林鄭又指，全港市民盼望早日逐步有序免檢疫往返內地，又感謝深圳市委和市政府大力支持本港抗疫工作，為本港居民做了大量工作。她透露，兩地政府將於會議結束後簽署協議，加強創科及法律合作等，形容港深合作邁向新台階，日後將有大量機會合作。

行政長官林鄭月娥今日（九月六日）率領香港特別行政區政府代表團與深圳市委書記王偉中率領的深圳市人民政府代表團在深圳五洲賓館舉行深港高層會晤暨2021年深港合作會議。圖示林鄭月娥在會議作開場發言。

引述黃柳權稱：感受到港府對「十四五」部署有進一步了解

林鄭續指，今年是「十四五」規劃的開局之年，國務院港澳辦副主任黃柳權在總結訪港總會時說，他感受到特區政府和管治團隊對國家「十四五」規劃的任務和背後部署有進一步理解，各部門有很多想法，展示了新氣象，故在準備這次會議時，閱讀了特區政府同事們就她跟王偉中五月時共同拍板的19個工作專班的報告，也真的有一番新氣象的感受，「我相信在港深合作上，同事們都有港澳辦主任夏寶龍早前說的『想幹事、會幹事、能幹事、幹成事』的態度和精神。」

深圳市委書記王偉中指，深港關係唇齒相依，又指兩地聯手抗疫令深港「親如兄弟的關係更加牢固」，強調深港將深入落實中央要求全面貫徹落實香港「一國兩制」的基本方針，全力支持香港融入國家發展大局，努力打造深港雙城經濟，希望深港合作結出更多豐碩成果，成為全球最璀璨奪目的雙子星。

港大深圳分校選址南山區石壁龍片區

港大發聲明，指校方今與深圳市人民政府簽署合作備忘錄，在深圳設立港大校園，培育人才、從事前沿研究，目標是建設一所面向世界的一流綜合性研究型大學，為全球和區域作出貢獻，又指是次合作標誌著港大發展的重要里程碑，為大學創造條件，把卓越教研推至新高峰，校園將選址南山區石壁龍片區，校區分階段建設，港大與深圳市人民政府會成立籌建領導小組和籌建工作小組。簽署備忘錄後，雙方將進一步商討詳細的籌建事宜。

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深港合作會議成果

-深港兩地政府已於會後簽署了《關於推進河套深港科技創新合作區「一區兩園」建設的合作安排》，科技園公司亦已與深圳深港科技創新合作區發展有限公司，以《合作安排》的附件形式簽署框架協議。兩地政府亦在會後見證了合作區的深港聯合辦公室揭牌。兩地政府亦推出合作區的聯合政策，提供便利人流、科研資源流動及開設業務等方面的支援措施，攜手為合作區招才引智。特區政府稍後會向業界詳細介紹相關措施的具體內容。

-兩地政府同意繼續研究落實一系列金融合作措施，包括繼續研究擴大「深港通」標的範圍、推動香港保險業在大灣區內地城市設立售後服務中心、促進跨境金融科技的應用、加強在綠色和可持續金融方面的合作等。

-兩地政府今日在會議後見證了一邦國際網上仲調中心有限公司與深圳國際仲裁院簽署合作備忘錄以及粵港澳大灣區國際仲裁中心進駐儀式，促進業界的協作，共同建設大灣區完善的糾紛解決機制。

-前海管理局聯同深圳市市場監督局、前海稅務局推出「前海港澳e站通」在港的服務平台，為港澳人士免費提供商事登記、涉稅服務等一站式線上服務，這將進一步便利港人港企在前海的發展。

-今天會後深圳市人民政府與香港大學（港大）簽署了合作辦學備忘錄，開展港大在深圳成立分校的籌備工作，促進大灣區內高水平學術及研究活動。

-特區政府會與廣東省藥監局就「港澳藥械通」的工作保持緊密合作及溝通，持續擴大有關的藥物和醫療儀器目錄。

-兩地政府正穩步推進環境保護、文化、養老等方面的合作。

