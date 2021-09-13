地利亞修女協和分校中六級今恢復全日面授　學生：對DSE好大幫助

教育局指學校全體師生接種疫苗比率達七成可申請恢復全日面授，觀塘地利亞修女紀念學校（協和）成為首間符合條件的學校，該校中六學生今日（13日）下午亦須在校上課。

有中六學生指可恢復全日面授課堂心情興奮及期待，因學校學習環境比家中理想，「可以同同事一齊投入學習」，相信對應考明年中學文憑試（DSE）有很大幫助。



觀塘地利亞修女紀念學校（協和）中六今日首日恢復全日面授課堂，為全港首間。（張浩維攝）

觀塘地利亞修女紀念學校（協和）中六學生約有200多人，今日首日恢復全日面授課堂。中六的魏同學表示，因希望可早日全日上課，7月時已完成接種兩劑科興疫苗，而同學亦紛紛接種，「約埋一齊去」。他直言對恢復全日上課感到十分期待，「全日好過半日，喺屋企太悠閑，學校學習氣氛好好多」。然而魏同學稱，由於校內進食環境未必理想，故打算出外午膳，無意購買外賣回校。

同為中六的葉同學於7月接種兩劑科興，他指對恢復全日面授課堂感緊張，擔心會不習慣，但認同有需要全日面授，因半日上課每堂時間壓縮，老師亦幫助不足，「好多課程跟唔上，如果全日會多啲時間溫習」。對於是否可參與課外活動，他表示由於要準備文憑試，故難以參與課外活動。葉同學不擔心全日上課會增加傳播風險，「香港咁耐無個案，如果真係中招都無計」。

地利亞修女紀念學校（協和）校長林艷玲估計，至9月底有逾80%高中學生完成接種疫苗。（張浩維攝）

中六的Aaron早於三個月前已完成接種兩劑復必泰疫苗，他笑言對恢復全日面授無太大感覺，但相信其他同學會很興奮。他認為全日面授絕對可幫助到準備文憑試，因可與老師及同學一起學習，而在家中溫習則容易分心。

葉同學於7月接種兩劑科興，他指對恢復全日面授課堂感緊張，擔心會不習慣。（黃金棋攝）