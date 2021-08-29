開學｜小學恢復全日面授機會微　低年級影響大　校長：多咗人留班

還有3日就開學，但本港疫情威脅仍揮之不去。香港島校長聯會副主席詹漢銘今日（29日）在商台節目表示，由於大部份小學生不足12歲，未能接種疫苗，因此小學生在新學年恢復全日面授課堂機會不大。他直言，只半日面授對低年級小學生影響較大，尤其自律能力較弱的學生，成績跌幅顯著，「相比以前多咗人留班。」

中學校長會主席連鎮邦指，將會特別關注今年升讀中六的同學，預計他們因臨近DSE，為恢復全日課而打針的誘因較大。他又指，已聯絡家長及班代表等，通知最新午膳及活動安排，相信開學後陸續有個別班級可全日復課。



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本身是小學校長的詹漢銘表示，教育局最新規定要求學校教職員及學生，各達七成接種率，才可恢復全日面授課堂。惟大部份小學生不足12歲，未能接種新冠疫苗，因此相信小學生在新學年，在學校上全日課機會不大。他又指，學校已經開始準備，在新學年僅安排半日面授課，餘下半日則安排網上授課或其他課外活動。

小學校長詹漢銘慨嘆：呢兩年我都唔係好認到學生

詹續指，去年暑假疫情爆發，九月未能如期開學，對學校帶來很大挑戰。他解釋，學校需通知學生班主任名字、班別、學號等資料，因此盡力透過不同的方法，如電話、內聯網系統等途徑通知。他認為，老師無法面對面授課亦是挑戰，「老實講呢兩年我都唔係好認到學生，戴住口罩同唔戴口罩個樣好唔同。」

半日面授影響成績 自律較弱學生成績跌幅顯著

詹坦言，半日面授課對低年級的小學生影響較大，尤其自律能力較弱的學生成績跌幅顯著，「相比以前多咗人留班。」惟政府規它只限每級最多的留班人數為5%，因此會向家長反映學生成績的情況。問到詹漢銘所在學校的教職員疫苗接種率，他透露已有逾九成人打針，個別數人因懷孕及敏感而尚未接種疫苗。

班級接種率不一 中學校長會稱需研彈性上課時間

連鎮邦則表示，學界今年將繼續渡過不一樣的暑假，指學校正製作彈性時間表，透過電腦系統記錄師生疫苗接種紀錄。至於留班安排上，他指學校亦以彈性寬鬆的方式處理，並特別關注今年升中六的學生，因他們為疫情下最首當其衝受影響的一群，預計他們因臨近DSE，為恢復全日課而打針的誘因較大。

連亦指，已聯絡家長、班代表等，通知最新的午饍、活動安排，相信開學後陸續將有個別班級可全日復課。而教育局最近亦公布指引，包括學生午飯時的座位安排、衛生防護要求等；同時符合七成接種率的條件下，學校亦可復辦水運會及陸運會。

跨境學生申請休學及退學增：有學生話冇見爸爸成年

不過亦有學生等不及學校放寬防疫措施，連鎮邦指全港有約2.7萬名跨境學生，今年已有部分學生申請休學。「有家長同我哋反映，話學生冇見爸爸成年時間，好唔捨得咁退學。」他認為，跨境學生的問題須兩地政府共同努力，強調上課並非純粹學習，學生的情緒、精神健康亦相當重要。

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