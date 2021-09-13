香島中學中六生9月23日恢復全日面授　飯堂將設隔板供學生午膳

學校全體師生接種疫苗比率達七成可申請恢復全日面授，教育局早前指收到5所中學申請，主要為中五及中六級學生。首間符合條件的地利亞修女紀念學校協和分校，於今日（13日）恢復全日面授。

將軍澳香島中學校長鄧飛在港台節目《千禧年代》指，該校中六級學生將於本月23日恢復全日面授，將會在學校飯堂設置間隔板供學生在校午膳。他又指，校方正研究為已打齊兩針的學生，安排下午在校活動，不過認為要留意或帶來標籤作用。



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將軍澳香島中學校長鄧飛指，該校早前就中六級學生恢復全日面授向教育局提出申請，至上周局方通知申請獲批，該校中六級將於9月23日恢復全日面授。他指，按既定安排，中六學生可外出午膳，不過根據過往經驗，大部份學生選擇買外賣回校進食。他指，校方已於校內的飯堂設置間隔板，學生亦不能夠面對面吃飯。被問到若學生外出用膳會有感染風險，鄧飛指校方不會阻止學生在外吃飯，而他們回校時亦需要探熱及用消毒洗手液。

研究讓打齊針學生回校活動

鄧飛提到正研究讓個別已打齊兩針的學生下午回校進行課外活動，不過他指需要留意或有標籤作用，而部份校隊的學生未必每個均完成接種疫苗，或令校隊訓練或課外活動「支離破碎」。

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