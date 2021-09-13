不利國安善團失免稅資格　社總：行事更緊慎　職工盟：不擔心違規

財經事務及庫務局局長許正宇今日（13日）宣布稅務局修訂「指南」，如任何團體支持不利於國家安全活動，稅務局將不再認定其為慈善團體，並會撤銷豁免繳稅資格。社福界人士表示，經歷前年社會運動以及國安法生效後，不少非政府組織早有「自我審查」，行事更緊慎，相信修訂「指南」對運作影響不大，但相信政府未來會陸續將國安法相關規限，加入不同法例。



許正宇在網誌宣布，如任何團體支持、推廣或從事不利國家安全活動，稅局將不再認定其為慈善團體。（財庫局網頁）

國安法｜慈善團體支持從事不利國安活動將被撤免稅資格 即日生效

稅務局修訂《屬公共性質的慈善機構及信託團體的稅務指南》，如任何團體「支持、推廣或從事不利於國家安全」的活動，稅務局將不再認定其為慈善團體，並會撤銷根據《稅務條例》給予的豁免繳稅資格，有關修訂今日正式公布，即時生效。

許正宇稱如審視後，發現有團體參與或運用其資源支持或推廣不利於國家安全活動，將毫不猶疑將其排除為慈善團體。（資料圖片）

今年頭6個月117團體被撤免稅資格

資料顯示，截至今年6月30日，獲稅務局根據《稅務條例》第88條，確認為免稅的慈善機構及慈善信託的數目有逾9,500個，而今年頭6個月，有117個慈善機構被撤銷免稅資格，但只有1個屬「不再符合屬公共性質的慈善機構或慈善信託」，其餘多涉解散、清盤或與稅局失聯。

如任何團體支持、推廣或從事不利國家安全活動，稅局將不再認定其為慈善團體。（李澤彤攝）

社會工作者總工會外務副會長張志偉說，經歷社會運動及國安法生效後，不少大型機構有「自我審查」，會「睇緊啲」，行事謹慎。他提到，部分國際援助組織、人權倡議組織，經濟來源或涉及國際捐款，亦不排除有團體憂墮入法網，已撤出香港。早前已傳出政府將加強規管社工、工會，他相信政府未來會陸續將國安法精神，加入在不同法例中。

社會工作者總工會外務副會長張志偉說，經歷社會運動、國安法生效後，不少大型機構已有「自我審查」、「睇緊啲」。（資料圖片）

社聯：相信社福機構不會以身試法

香港社會服務聯會發言人則回覆指，目前九千五百多間獲豁免繳稅的慈善機構中，估計約有一成從事社會福利服務工作，是次修訂應不會影響他們奉行，及從事其慈善宗旨及業務，包括為巿民提供適切的社會福利服務，以至倡議社會福利制度及政策之完善。發言人又指，違反《國安法》的後果相當嚴重，不只喪失豁免繳稅的慈善地位，相信社福機構不會以身試法。

2公司獲豁免繳稅 職工盟：期望條文更清晰

另外，職工盟旗下兩間公司：教育基金、回收助人中心目前按法例獲豁免繳稅。職工盟主席黃迺元表示，兩間公司與勞工教育、再培訓工作有關，不擔心違反規定。他又認為，在港從事非牟利工作大多與幫助弱勢社群、社區改善有關，期望條文定義可更清晰：「法例當然越清楚越好。」