蔡耀昌：對支聯會被控違國安法感震驚　盼港人秉承良知、關心社會

支聯會7名常委被警方國安處起訴違反《香港國安法》，案件今日早上（10日）在西九龍裁判法院提堂。到場旁聽的支聯會前常委蔡耀昌說，對多名相識多年朋友被控感震驚及難過，希望法庭公平公正及公開地審訊及判決。被問到是否擔心自身情況時，他形容香港政治情況與以往大不同，盼港人繼續秉承良知、關心社會事務及被捕人士的情況。



蔡耀昌說，會繼續關心常委們，希望香港人繼續關注案件及相關被告情況。（余俊亮攝）

身穿「人民不會忘記」短袖衫到場的蔡耀昌，在中午休庭時表示，對多名常委及支聯會被控違國安法，感到十分震驚及難以接受，但因案件進入司法程序，他不便評論。他強調非常關注事件，希望法庭公平公正及公開進行審訊及判決。

「對於幾位認識多年、一齊共事嘅朋友，宜家面對案件被告感覺好難過，我當然希望佢哋獲得公平公開公開嘅審訊，亦希望法庭根據法治、人權保障嘅原則作出應有判決。」

到場旁聽的支聯會前常委蔡耀昌說，對多名相識多年朋友被控感震驚及難過，希望法庭公平公正及公開地審訊及判決。（余俊亮攝）

蔡耀昌希望香港人繼續關注支聯會案件

蔡耀昌說，會繼續關心及關注常委們的情況，希望香港人亦繼續關注案件及相關被告。被問到是否關心自身情況，他思索一會後回應指，「我諗香港宜家政治環境同過往有相當大嘅不同，係呢個環境裡邊大家都面對好多不明朗情況，只能講好希望香港人繼續秉承良知、對社會事務嘅關心，繼續關注香港宜家嘅情況。」

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今日未有支聯會代表或律師到場，蔡耀昌相信支聯會亦在昨晚才接到通知，時間上難按組織章程及程序派代表或聘律師到場。至於可否成功解散，他稱支聯會應有程序可繼續進行，但因他不再是常委，不清楚最新情況，不能代表支聯會解釋，須視乎日後常委及會員大會決定，「啱啱呢兩日好多事情發生，相信作為組織，支聯會有機制處理當前困難下嚟緊嘅安排，包括會員大會進展，我唔能夠代表支聯會作出交代或報告，有待支聯會正式決定公布。」