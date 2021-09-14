黃澤林美網青年組男雙奪冠　父親撐做全職：讀完書再打未必追到

本港17歲網球新星黃澤林，在美國網球公開賽歷史性贏得青年組男雙冠軍。其父親黃悅明今日（14日）笑言，事前沒有預料到兒子可得冠軍，並指他與法國拍檔只「夾過兩個比賽，化學作用、默契都好好」。

黃父又指，澤林現時仍是中六學生，料明年要抉擇讀大學或成為全職運動員。他認為運動員生涯短暫，要珍惜當中時間，「讀完書再打未必追到」；並直言如之後仍想繼續學業，「仲有好多方法可再參與」。



黃澤林父親黃悅明今日在港台節目《千禧年代》中指，澤林受疫情影響已有一年多無參與大賽，故對他在短短三個月水準提升，「取到少少成果」亦是意料之外，笑言是天時、地利、人和。黃父指，兒子在五歲開始接觸網球，現時為拔萃男書院中六學生，並感謝學校一直透過網絡在學業上幫忙。

黃父續稱，澤林不幸地在男單外圍賽落敗，心情十分低落，擔心一年多沒有參與大賽影響網球技術，失去爭勝能力；更曾一度向他們求救，幸好終能調整心情。被問到認為現時本港網球資源足夠，黃父笑言「永遠都可以做好啲，體院、網總對運動員有支持，但多多益善」。而目前澤林被外國學院，在外國訓練。

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運動員生涯短暫 黃父鼓勵兒子衝擊職業

至於是否支持黃澤林成為全職運動員？黃父認為要視乎每個人志向及情況，而澤林「興趣係好想衝擊職業（運動員）」。他又指，現時升讀大學，比以往更容易「先停落嚟，之後想學業發展仲有好多方法可再參與」。他直言，運動員生涯短暫珍惜，「10幾20歲要落好多功課，讀完書再打未必追到」。