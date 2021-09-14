泛民47人初選｜余慧明強調無政治連繫　官信不會危害國安准保釋

在「35+初選」被控的醫管局員工陣線前主席余慧明，早前在高等法院獲准保釋外出，國安法指定法官杜麗冰今（14日）下判辭解釋理據。她指余的律師陳詞時，提到余起初是不滿政府在疫情下仍拒封關，強調余沒有政治聯繫，雖然控方亦有提及余曾揚言有意「攬炒」等，但杜官相信余不會繼續作出危害國安的行為，亦不會潛逃和重犯，故批准她保釋。



控方指余曾稱要設法推翻政權

杜官在判辭中有引述控方的陳詞，提到各名被告在公布初選前，余已宣揚她有意「攬炒」。余在2020年4月接受傳媒訪問時，曾稱：是罷工一役令她徹底意識到，一定要用任何方法去推翻而家呢個政權、呢個政府，先可以做到一個改變。

控方續指余亦曾表示：「國際線的配合...迫使政府正面回應五大訴求，做唔到缺一不可，一定唔收貨。」控方強調，余立場堅定，要取得立法會過半議席，以癱瘓政府。

余慧明原本準備代表衛生服務界參選。（資料圖片）

余亦稱會向外國媒體解說

控方又指，余在去年5月的其他訪問中，曾謂：「有不少外國媒體甚至領事館人員對發動罷工的工會感到興趣。作為工會代表，我亦不放過任何機會向他們作出解說，道出罷工的真正原因，就是香港政府的失敗與不作為，政治凌駕人命。」控方認為余此言在尋求國際間的支持。

有在網上簽墨落無悔聯署

此外，余亦有簽署網上「墨落無悔」聯署，並在國安法實施後，繼續在社交平台宣傳初選。她在初選勝出後，重申會對抗政府。去年7月，她在一篇文章中強調，若當選為立法會議員，會否決財政預算案。

余稱起初關注點為政府拒封關

代表余慧明的律師則指，余起初關注點為因政府拒聽專家意見，未有就疫情封關。律師強調，余案發時只是工會領袖，與其他政黨、或國際社會沒有聯繫。

法官指，考慮涉案資料，認為若余獲批保釋，她不會繼續作出危害國安的行為，又稱考慮到余的背景及家庭情況，認為她不會潛逃和重犯。

案件編號：HCCP348/2021

案中13名被告准保釋，包括早前在高院獲批保釋的余慧明及鄒家成。(詳看下圖)

+ 12

各名被告近況，多人宣布退出政壇或辭去區議員等職務。(詳看下圖)