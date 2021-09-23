為毛孩留倩影　寵物攝影師疫市工作增　作品背後藏無數回憶與意義

許多人視寵物為家人一份子，在寵物攝影師鏡頭下，見盡一個個動人故事。寵物攝影作品中的主角，不少已步入晚年，是主人特意與牠們到影樓留影，希望把記憶凝住。人生無常，寵物世界亦一樣，有主人未收到照片，寵物已離世；亦有患病的狗狗在拍攝時精神滿滿，怎料病情之後急轉直下，新相變遺照，寵物攝影師Tamarart稱：「有主人睇返輯相話好彩當初影咗，個吓覺得自己做嘅嘢好有意義。」

疫情下，不少行業收入大減，反而寵物攝影師工作量大增。生意可「疫」市上升，除了多了人飼養寵物，港人無法外遊，在寵物平台撮合下，「Petcation」成新潮流，攝影師便與酒店合作，在「Petcation」推出寵物攝影服務，工作量比過往倍增。



寵物攝影師Tamarart從事寵物攝影7年，在寵物服務平台「Pet-a-hood」撮合下，她與酒店合作推出寵物攝影服務，疫情下工作量不跌反升。（廖雁雄攝）

外人看來，寵物攝影或許只是「一輯相」，但對主人而言，這是一份回憶和意義。Tamarart鏡頭下的貓狗，不少都已步入晚年或患病：「我會30日內交相，試過幾次未交相，主人話佢（寵物）已經走咗。」

主人慶幸有牠的遺照 Tamarart：個吓覺得做嘅嘢好有意義

Tamarart憶述，有客人每年都會帶狗狗影相，有次她突然想起該主人，遂邀請她免費拍攝，當時一家四口幸福合照，狗狗拍攝時仍精神滿滿，怎料之後病情急轉直下，不足兩至三周已離開人世，成品最終成為了牠的遺照：「可能注定要我突然間醒起，主人睇返輯相話好彩當初影咗，個吓覺得自己做嘅嘢好有意義。」

主人睇返輯相話好彩當初影咗，個吓覺得自己做嘅嘢好有意義。 寵物攝影師Tamarart

她又試過有狗狗年事已高，四肢都難以行動，主人只想為牠好好拍照留念：「連坐都無力，要四隻腳攤係到。」

從事寵物攝影7年，Tamarart一直亦有拍攝人像，但疫情下，拍攝寵物比例比以往更多，工作量更倍增。她說，不少港人不想生育，加上現時無法外遊，留家時間比以往更多，令更多人開始飼養寵物，亦更願意花錢在攝影上。

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寵物服務平台「Pet-a-hood」創辦人Joey（右）表示，過去一年寵物市場變化很大，現時不少酒店可讓寵物一同入住。（廖雁雄攝）

寵物服務平台創辦人：「Petcation」有市場 香港寵物友善酒店激增

疫情衝擊，市民失去旅遊機會，令酒店「Staycation」大受歡迎。除了寵物攝影外，毛孩亦商機處處，出現了與寵物同行的「Petcation」。寵物服務平台「Pet-a-hood」創辦人Joey表示，最初香港只得少於5間「寵物友善」酒店，但現時已大增至十多間，主人可帶寵物一同入住，房間內已配備寵物床、水兜等用具，甚至可提供不同的特別服務，例如寵物下午茶、雞尾酒等。主人Kathy亦在疫情期間，曾三度帶兩隻狗狗去「Petcation」，「無試過自己Staycation，因為唔想扔低佢哋…可以製造多啲回憶，又可以陪佢哋多啲。」

棄高薪設寵物服務平台 撮合攝影師酒店推寵物攝影

Joey說，過去一年寵物市場變化很大，本港出現了不少新手主人，在亞洲地區，許多人更視寵物為家庭成員，而她在年前成為狗主後亦遇上不少難題。因此，她在去年底離開了跨國企業的過百萬年薪工作，今年4月推出了一站式寵物服務平台「Pet-a-hood」，主人可就獸醫、寵物美容、攝影、訓練、餐廳等範疇，在平台查看不同地區的商戶名單，並能觀看用家評價，而今月尾起亦可預約服務及優惠，Tamarart亦在「Pet-a-hood」的撮合下與香港文華東方酒店合作，推出寵物攝影服務。