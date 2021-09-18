消息｜長者中心等接種場地　將向打針者派超市現金券　每針100元

本港的新冠疫苗接種率仍未達到七成，其中一個「樽頸位」在於長者接種率低。《香港01》接獲消息指，為了鼓勵長者打針，商界發起於長者中心等接種場地向打針長者，派發超市現金禮券，據了解，暫預計每針可獲100元現金禮券，但金額或會有變動，暫未有正式啟動日期。



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據悉，商界亦積極回應政府推動長者接種新冠疫苗，有多間公司均提出可派發超市現金券，鼓勵長者積極打針，暫定會在長者中心等接種活動或場地派發，一般社區疫苗接種中心則不屬派發場所。

80歲以上長者接種率不足一成半

負責疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權上周表示，約243萬未打針者之中，超過116萬屬於60歲或以上人士，佔47.7%。他指，目前推廣接種疫苗的策略是深入社區，主動接觸長者，包括在18區設一站式服務，解答長者疑難及即場接種，又會派出外展隊到商場、屋邨打針。行政會議成員林正財亦曾表示，全港逾300間長者中心及健康中心，將鼓勵於社區的長者打針。

▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼



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根據政府統計數字，截至昨天有430多萬名市民已接種第一劑疫苗，佔合資格接種人口的65.1%。本港約有200萬人士屬於60歲或以上，但當中只有89萬人已接種第一劑疫苗，即不足一半。按年齡層劃分，60至69歲人口的接種率是57.77%，70歲至79歲的接種率則為38.68%，80歲以上接種率只有13.54%。