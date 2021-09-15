全運會｜楊德強指轉播安排由電視台接洽　未必可拍攝全部港隊賽事

在陝西舉行的今屆全運會將於今日（15日）開幕，香港電台及無綫電視將會轉播賽事，不過於開幕禮前的港隊賽事則未獲轉播。體育專員楊德強今日在港台節目《千禧年代》指，轉播安排有別東京奧運，由本港電視台與中央電視台接洽，政府無要求一定播放時數。由於各個項目賽事分開在陝西不同城市進行，人手調配較東奧困難，未必可以拍攝到全部港隊賽事。



李慧詩（左）在場地單車爭先賽為港隊奪得本屆首金。（香港單車總會提供）

楊德強表示，港隊運動員參與今屆全運會的18個項目，人數較上屆少，因部份運動員因檢疫要求或往參與其他賽事而未能參加。

無指定播放時數

楊德強指，全運會的轉播安排有別於東京奧運，由於不涉及版權費，轉播安排由內地中央電視台與本港電視台接洽，政府沒有要求指定播放時數。早前本港5個電視台協議組成攝製隊到東京，以拍攝奧運港隊賽事，但他稱，因全運會賽事分開在陝西不同城市進行，而今次由電視台各自派人到當地拍攝，於人手編配上較東奧難，未必可拍攝全部港隊賽事。

李慧詩勇奪全運爭先賽金牌。（香港單車總會提供）

電視台協議定於開幕禮後轉播

至於社會關注部份於開幕禮前舉行的賽事未有轉播，包括李慧詩奪金的場地單車爭先賽，楊德強指電視台的轉播協議早前已定於開幕禮後才開始轉播，故未能播放相關賽事。

本港將有份舉辦下屆全運會，楊德強指確實在港舉行的項目要再討論及參考其他地方經驗，不過強調本港有好的場地舉行賽事，包括料於2023年落成的啟德體育園。