2025港合辦全運會　徐英偉：冀爭辦單車、水上活動等強項運動

國務院昨（26日）批准粵港澳三地共同承辦下屆全運，民政事務局長徐英偉表示，香港有份參與舉辦全運會意義重大，顯示中央對香港體育配套及專業有信心，亦看到香港在大灣區的角色和地位，對香港體育發展更有好處，未來會為辦好全運會作準備，冀爭辦單車及水上活動等強項運動。

徐英偉在今日立法會民政事務委員會，討論學校體育發展及體院新大樓的會議中指，相信舉辦大型盛事需要大量人才，在推廣及安排上要表現專業，期望全運會可成為旅遊契機，吸引大量旅客到港。



民政事務局局長徐英偉期望全運會可以成為到港旅遊契機。（羅君豪攝/資料圖片）

冀爭辦香港強項如單車及水上活動

徐英偉指，中央讓港有份辦全運會可見對香港體育配套有信心，亦見到香港在舉辦盛事專業的長處，市民更可以近距離體驗體育賽事，未來會為辦好全運會準備。而現時仍未決定香港會舉辦甚麼項目，徐表示，冀可爭取到部分香港強項，如單車和水上活動。

他於會上亦指，冀全運會能吸引大量旅客到港，成旅遊契機，而舉辦大型盛事亦需要人才，加上運動員要有成績，相信亦推動醫療、科學等發展。

政府加快建體育學院新大樓

香港運動員在東京奧運取得佳績，政府亦加快體育學院建新大樓，民政事務委員會今獲大部分議員支持，將交工務小組委員會審議。會上民建聯柯創盛問及除硬件上加大運動醫學中心面積，在人手上能否藉此提升，體院院長李翠莎回應，正就體院未來5年計劃向運動員、教練等持分者搜集意見，會繼續計劃如何進步。徐英偉亦指，只要體院提出合理具重要性的原因，「錢，政府係絕對唔會慳」。

實政圓桌田北辰亦關注，新建大樓後，體院旅舍數量並無增加，怕往後與內地及各國運動員交流時不足。李翠莎指，現時預計需求50間旅舍已足夠，即使2025舉辦全運會，相信屆時有其他場地會提供，「有時人哋prefer酒店」，指體院內旅舍要求嚴格，「冇得飲酒，又要食我哋嘅餐」。

體院擴建計劃早於數年前提出，有議員擔心原訂計劃追不上港隊表現好轉形勢，李翠莎解釋，現時計劃已預期足夠未來10至15年使用，即使有需要再增加地方，現時使用的打樓在打樁時有預留空間，可以再加建兩層。