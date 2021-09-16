外傭中介稱只成功預訂7間竹篙灣檢疫房間　明日再開放預訂50間房

新冠肺炎疫情持續，港府批准完成接種兩劑新冠疫苗的外傭入境。港府在竹篙灣檢疫中心提供800個單位檢疫，並在周二（14日）起正式開放預訂。

香港僱傭代理協會主席張結民今日（16日）在電台節目表示，當天已安排20多名員工準備，但進入預訂網址後5分鐘內即額滿，未來21日更已售完。他說，公司只成功預訂7個房，但現時約有400名客人等待外傭來港，「800間房，我哋拎到7間房，即係1%都無，其他人唔知要等幾耐。」

他又指，明日早上9時竹篙灣檢疫中心將會再開放預訂10月20日的房間，每天只供應50間房，期望政府可多開800間房。



港府批准完成接種兩劑新冠疫苗的外傭入境。（資料圖片）

張結民說，周二早上9時已安排25名員工準備，但進入預訂網址後5分鐘內即額滿，一直滿到10月19日，即未來21日已售完。他坦言，自己公司已算「夠運」，成功預訂到7間房。不過，他稱現時約有400名客人等待外傭來港，「800間房，我哋拎到7間房，即係1%都無，其他人唔知要等幾耐。」

他說，在訂房後，公司要提交外傭的護照副本、簽證、打針報告及確認書等，才能成功留房。而明日早上9時，竹篙灣檢疫中心將會再開放預訂10月20日的房間，每天只供應50間房，每日如此類推。

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至於專門讓外傭檢疫的荃灣絲麗酒店，張結民稱酒店一早額滿，聽聞酒店與政府的合約只去到11月末，但12月已同樣全被預訂。

他又指，現時荃灣絲麗酒店及竹篙灣提供予外傭的房間有限，期望政府可在酒店加開800間房，但現時大約有7,000名外傭等候來港，估計要用4個月能可滿足需求。