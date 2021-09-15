科興疫苗｜科學委員會促降至12歲可打　疫苗專家：須有第三期報告

本港暫時只容許18歲或以上市民接種科興疫苗，有關青少年及兒童注射科興疫苗的第三期臨床報告仍未出爐。衞生防護中心的科學委員會就建議，不要再拘泥第三期報告，促請政府向科興索取更多數據，便讓負責審批的疫苗顧問專家委員會審視，以決定應否下降接種年齡至12歲。



疫苗顧問專家委員會委員孔繁毅堅持，必須有第三期報告才能作判斷。



▼6.14起12至15歲少年開始可接種復必泰疫苗▼



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劉宇隆：三至四成青少年想打科興

復必泰疫苗今年6月中起，已經將接種年齡下降到12歲，科興就遲遲未向港府提出同類申請。衞生防護中心疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆引述本地及海外數據，3至17歲兒童及青少年接種科興疫苗後，抗體水平較同樣注射科興疫苗的父母高，而不良事故就跟成年人分別不大，建議委員會毋須等候科興疫苗青少年的第三期臨床報告，政府再索取科興更多數據後，便批准接種年齡下降到12歲。

被問到有關決定是否太冒險，劉宇隆解釋第三期報告固然是金標準，但內地、印尼及柬埔寨都已經下降接種年齡，「下調到12歲就足以解決依家困局，個困局就係中學生打疫苗已經打到六成，大約有三成到四成青少年係想打科興」，本港不應該拘泥第三期報告。他表示，科學委員會無人反對有關建議。

負責審批疫苗的疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅向《香港01》表示，必須要有第三期臨床報告，才能決定下調接種年齡與否；但有關數據毋須在醫學雜誌發表，又稱科興要交代對變種病毒Delta的數據。

另外，6個月大至12歲兒童接種科興疫苗方面，劉宇隆表示可以等待科興11月的第三期臨床報告再決定，參與研究的地方包括南非、智利、菲律賓、馬來西亞及肯亞。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

