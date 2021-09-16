倡青年只打一針復必泰　劉宇隆：本港出現心肌炎概率比美國多數倍

衛生防護中心轄下兩個科學委員會昨日（15日）召開聯席會議，建議本港12至17歲青少年只需接種一針復必泰疫苗。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日（16日）在電台節目表示，本港為青少年接種復必泰疫苗3個月，發現12至17歲群組接種後，出現心肌炎及心包炎的機率偏高，每幾千名接種青年就有一宗個案，香港的概率多美國數倍。他說，情況大多發生在打第二針的男性，故只打一針已能大大減低風險。



疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆。（鄭子峰攝）

劉宇隆說，本港為青少年接種復必泰疫苗3個月，發現12至17歲群組接種後，出現心肌炎及心包炎的機率偏高，每幾千名接種青年就有一宗個案。不過，情況相對較輕微，約住院5至6日已可出院，但出院後仍要長期跟進，現時兒童醫院有專科跟進。

相反，他稱參考當初的美國數據，當地數萬人只得一宗，即香港的概率多美國數倍。他估計，因本港有免費及全面的醫療體系，而美國的疫情嚴重，且床位緊張，相關人士未必會入院診斷，故情況或與香港有別。

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劉宇隆說，本港青年打針後出現心肌炎及心包炎，大多發生在打第二針的男性，並有8成發生在第二針，故只打一針已能大大減低風險。他說，雖然只打一針的保護力較低，但香港感染情況較少，加上參考過往數據，本港兒童染疫後的嚴重程度較輕微，故認為一針已足夠。