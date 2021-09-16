19歲兒打針後心肌發大　母憂溝針做白老鼠　打一針又怕外國不承認

衛生防護中心轄下兩個科學委員會昨日（15日）召開聯席會議，審視香港及海外數據後，發現打兩劑疫苗出現心肌炎的風險，較只打一針為多，故建議本港12至17歲青少年只需接種一針復必泰疫苗。

有聽眾今日致電《香港電台》節目，稱兒子種第一劑疫苗後心肌發大，住院期間，心臟每跳一下都會痛及不適，初出院時亦有心翳。她說，出院後，醫生曾建議兒子日後可「溝針」，但根據委員會的最新說法，當中從未有相關建議，但又擔心倘只打一針，其他國家或地區未必會承認，故現時處於兩難，「做父母，我真係擔心，如果係得嘅，我真係唔想佢繼續再打針。」



▼6.14起12至15歲少年開始可接種復必泰疫苗▼



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電台聽眾江太表示，兒子接種第一劑疫苗後出現心肌炎，但後來又稱心肌發大。住院期間，心臟每跳一下都會痛及不適，當時醫生叮囑兒子在考慮打第二針前，應先服用3個月消炎藥，更特別填寫醫生紙，使兒子無須打第二針已可上學。

不過，她稱兒子未能完成整個消炎藥療程，因服用11日後出現肚瀉，故必須停藥。她又指，兒子初出院時曾心翳，但現時可如常上課，亦曾試過行山走平路。

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江太說，兒子在出院後，醫生建議日後可「溝針」，11月要再到醫院覆診。不過，她稱根據委員會的最新建議，專家只建議可打一劑疫苗，當中並未提及可「溝針」。江太又說，現時「溝針」尚在試驗，暫時未有完整數據，故擔心兒子變成「白老鼠」。不過，若只打一針，她又日後憂慮出國時，其他地方未必會承認。

她又指，兒子打針只得19歲，但專家建議打一針的年齡範圍是12至17歲，故未知兒子能否可獲准許只打一針，「做父母，我真係擔心，如果係得嘅，我真係唔想佢繼續再打針。」