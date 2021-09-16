經理藏伸縮棍被判囚　官指沒證據推斷作非法用途 上訴得直獲釋

爆谷店經理前年遇警員截查，被發現其背包內有伸縮棍，警方之後在其家中搜出兩個鐵蓮花。經理在裁判法院承認藏鐵蓮花，但堅稱他是合法管有伸縮棍，否認管有攻擊性武器罪，經審訊被裁定罪成，原審裁判官裁決時提及，用棍自衛非合理辯解，判他入獄8個月。經理不服裁決，今(16日)在高等法院提出上訴，法官張慧玲指出，經理非以「自衛」作辯解，又指案中沒有證據推斷，經理管有伸縮棍具作非法推斷，判經理上訴得直，撤銷其控罪並即時獲釋。



從淘寶購得伸縮棍

上訴人黃琪偉，原被控於2019年8月28日在天平邨天美樓地下管有1支伸縮棍，並於翌日在住所管有2個鐵蓮花。就藏有鐵蓮花，上訴人承認管有違禁武器罪，被判囚2個月；就藏有伸縮棍，他否認管有攻擊性武器罪，經審訊後被裁定罪成，被判囚8個月。兩罪的刑期同期執行，黃已服刑超過兩個月。

黃在於原審時自辯稱，他在淘寶網購買伸縮棍，並一直放在他爆谷店的儲物櫃內，案發當天他想把棍帶回家，惟途中卻被警員截查。

下屬曾見黃在店內耍玩

法官張慧玲處理案件時稱，黃的下屬原審時曾以辯方證人身份作供，並稱見過黃在店內玩伸縮棍。張官指，該證人的供詞支持黃的說法，惟原審官未有處理。此外，黃的說法是，「惟原審官卻在裁決提及「就算自衛都唔得」，控方回應指，原審的說法是指「連自衛也不構成合理辯解，何況被告把它帶回家」

未有證據顯示這是唯一合理推斷

控方卻認為，黃的說法不能構成合理辯解。但張官卻稱，案中沒有其他證據，可證黃管有伸縮棍具非法用途是當時唯一合理推斷，並總結稱：「好難話定罪係啱。」判黃上訴得直，日後會頒發判辭解釋理據。

案件編號：HCMA358/2020