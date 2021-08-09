少年向警擲水樽　官稱難斷定是否欲煽動他人　上訴得直撤銷控罪

15歲少年在前年旺角衝突期間，涉向警方防線擲水樽，因擾亂公眾秩序被判200小時社會服務令。他不服定罪申請上訴，高等法院今日（9日）頒判辭指，少年在遠處向警方擲出水樽，毫無疑問意圖為挑戰警方，但不肯定他是否藉此煽動他人，雖然控方上訴時申請改控罪，以求維持原判，但法官認為或會造成不公，亦不宜重審，裁定上訴得直，並撤銷少年的定罪。不過，法官也明言少年只是僥倖，若控方在原審時適當地修改控罪詳情，結果可能有別



上訴人以字母N.H.M.代表，他被指在2019年11月2日在旺角港鐵站外，作出擾亂秩序的行為，即向警方防線擲水樽，意圖激使他人破壞社會安寧。

法官指出，上訴人在遠處向警方擲出水樽，毫無疑問意圖為挑戰警方，但法庭不能肯定他藉此煽動他人挑戰警方，因為上訴人的行為未必經過深思熟慮，考慮到他的年齡及過往沒有犯罪紀錄，他有可能是一時衝動，未必想到行為會影響到其他人，意圖令人仿效。

上訴才修改控罪存在不公

對於控方在上訴時申請修改控罪，更改控罪詳情為「其上述行為相當可能會導致社會安寧破壞」，但法官認為現時才讓控方修改控罪或會造成不公。

時間流逝影響證人記憶

至於重審與否，法官認為，案發至今已一年半，相關證人的記憶可能因時間流逝而受到影響，加上上訴人已完成32小時的社會服務等原因，即使重審有一定的定罪機會，但仍行使酌情權，下令不作重審。

強調上訴人是僥倖

法官指，基於控方證據不足以支持控罪的部份元素，加上不宜重審，因此撤銷上訴人的定罪，但指出若控方在原審時適當地修改控罪詳情，結果可能有別，上訴人可說是僥倖。

案件編號：HCMA7/2021