8人涉旺角集結案　原審官參與盤問似加入戰場　兩男女上訴得直

8名男女涉參與前年8月在旺角的非法集結，被判監禁、更生或勞教中心。他們不服定罪，並向高等法院提出上訴。法庭今日（13日）頒下裁決，指兩名被告在自辯的說法有可能屬實，加上原審裁判官在其中一人自辯時參與的盤問，會令人認為原審已「加入戰場」，令該被告得不到公平審訊，於是裁定二人上訴成功；至於其餘6人的上訴則被駁回。



6人上訴失敗須即時服刑

8名上訴人為：17歲蕭姓學生、17歲鄧姓學生、陳駿霆（20歲）、韓明恩（24歲）、廖智峯（23歲）、陳嘉汶（36歲）、伍兆銘（25歲）及蘇澄怡（24歲，女），被控於2019年8月3日在旺角彌敦道與亞皆老街交界參與非法集結，蕭首另被控管有一支雷射筆。鄧及陳駿霆被判入更生中心及勞教中心，蕭被判監6個月，其餘各人被判監4個月。法官今裁定伍及蘇2人上訴得直，其餘6人則維持原判，而即時服刑。

伍及蘇二人所言可能屬實

被告伍兆銘及蘇澄怡自辯時，分別解釋只是買遊戲卡帶經過及當時只是在找失散的友人，張官認為二人所言可能屬實，再者伍被捕時身上帶備所有證書的副本，而蘇作出尋找友人的決定屬即時決定，但原審卻忽略此兩點，最終裁定二人上訴得直。

原審官參與盤問似加入戰場

另外，張官亦指原審在蘇自辯時所參與的盤問，會令人認為原審已「加入戰場」，加上他並不信納蘇的答案，繼而決定不信納她的說法，令她得不到公平審訊。

證據顯示餘下6人非路人

法官張慧玲指，事發地點當晚的確出現非法集結，有人堵路、喝罵警員、用鐳射筆照向警員等，而有店舖因而提早關門。張官根據餘下6名被告被捕的位置，他們身上的裝備，及涉案片段等，推論他們非圍觀者或只是路過，亦不相信有人是急救員，故駁回他們的上訴。

案件編號：HCMA372/2020