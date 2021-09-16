將軍澳至善街過渡性房屋增至340伙　料2023年中竣工

港府早前表示，已覓得足夠土地提供1.5萬伙過渡房屋，「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」評審委員會在上月底的會議同意斥資9.5億元，資助8個過渡性房屋項目，當中包括將軍澳至善街項目。

基督教家庭服務中心今（16日）提交西貢區議會的文件指，將於至善街的空地興建3幢4層樓高的住宅樓宇，將能提供約340個單位，較早前預期多近100伙，2年後有望上樓。



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基督教家庭服務中心提交西貢區議會的文件顯示，至善街項目鄰近怡明邨，佔地6,356平方米，將會興建3幢4層樓高的過渡性房屋，將能提供約340個單位，預料能容納786人。

約340個單位中，包括1至2人和3至4人單位，單位內設有廚房及洗手間，人均居住面積不少於7平方米。有關過渡性房屋亦會設有活動房間，以供舉辦社交康樂及親子活動

可容納800個劏房住戶

有關項目的建設費用有待「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」撥款，預料明年第2季動工，2023年中便可竣工，意味着，近800名劏房户最快2年後才有望「上樓」，住户租期為兩年，有需要亦可續租。

至於入住資格方面，申請人須已輪候公屋至少3年；有迫切住屋需要，現居於惡劣居所，如劏房、寮屋或床位等；家庭月入不超過公屋申請最高入息限額或已申領綜援；家有嬰兒或學童可優先。機構另會預留不多於20%的單位予不符合上述資格，但有特別需要的申請者，他們必須經社工評估及推薦。