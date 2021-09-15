深水埗過渡性房屋「雅匯」今可申請　共205單位　料明年2月入伙

聖雅各福群會與香港社會服務聯會於深水埗欽州街西與通州街交界，推出組合社會房屋項目「雅匯」，共提供205伙。合資格申請人可由即日起至10月15日提交申請，再經聖雅各福群會評估及審批，預計2022年2月入伙。



「雅匯」構想圖，將提供205個單位，預計420人受惠。（聖雅各福群會提供圖片）

「雅匯」位於深水埗欽州街西與通州街交界的政府用地，設有1人、2人及3人單位，另有2個無障礙單位，每個單位面積介乎135呎至272呎。

輪候公屋最少3年 預計420人受惠

申請對象為18歲以上單身人士、最少1人為18歲以上的2人家庭及育有至少1名17歲以下人士的3人家庭。他們需現居於劏房或其他不適切房屋，並輪候公屋最少3年，且符合其他申請資格及通過面試。成功獲批住戶預計於明年2月入伙，住宿期為2年，按需要可續約1年，預計420人受惠。

即日起至10月15日接受申請 將設2場簡介會

項目由即日起至10月15日接受申請，聖雅各福群會將於9月30日及10月6日，為公眾及社福機構設簡介會，有興趣人士可於網站報名。