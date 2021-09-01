樂善堂酒店過渡性房屋「樂屋」　今起投入服務　超額申請逾1.48倍

政府早前公布，將資助非政府組織租用酒店或賓館作過渡性房屋，當中九龍樂善堂推出首個酒店過渡性房屋項目「樂屋」，把土瓜灣B Hotel改為過渡性房屋。

樂善堂表示，「樂屋」已在今日（1日）投入服務，租客正陸續取鎖匙入住，其中有六旬住戶本來與妻子居於75呎劏房，將於本月遷入酒店居住，他形容，「樂屋」面積較現時劏房大近一倍，租金亦便宜3成多。



樂善堂酒店過渡性社會房屋「樂屋」，在今日起正式投入服務。（樂善堂提供）

樂善堂今早已安排租客陸續取鎖匙入住，而運輸及房屋局陳帆局長早前家訪了其中一位酒店受惠者唐先生。

樂善堂說，60歲的唐先生與妻子居於大角嘴劏房，面積只得75呎，單位內只得一條一呎多的通道活動，左右兩邊是煮食地方、洗手間及浴室。由於窗戶對著天井，故唐先生常緊閉窗戶，「劏房濕氣很重、空氣差，毛巾等經常發霉，差不多每個月要更換一次。」二人已輪候公屋近5年，連計租金和水電費用，每月住屋開支超過6,000元。

「樂屋」設共享空間及廚房。（樂善堂提供）

設共享廚房

樂善堂說，由於酒店房間不能煮食，故將撥出部份酒店空間作共享廚房及活動間，居民可煮食及活動， 並會由所屬的膳食中心提供每餐25元的飯餐。

改裝三個月已可入伙

樂善堂總幹事劉愛詩表示，今次項目屬首次試驗計劃，又認為將酒店改作社會房屋是最快捷的方法，3個月便能讓居民入伙。

她又指，酒店共有161間房間，但項目反應熱烈，推出後共接到400多份申請，當中主要是輪候公屋至少3年或以上的在職人士及二人家庭。