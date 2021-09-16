適齡學童數目續下跌　教育專業聯盟促政府簡化行政程序

適齡學童持續減少，有學校憂收生不足致殺校。「教育專業聯盟」一項調查發現，有四成受訪業界人士認為，當局應推出實質的政策和措施，應對生源不足的危機。另外，教師一直面對工時過長的問題，調查顯示，約七成半受訪者認為，政府應最優先簡化學校行政程序，從而改善學校的教學空間和時間。



聯盟建議，下屆特首及立法會議員應優先處理相關事項，包括制定相關政策，協助學校應對生源不足的危機；同時應簡化全港學校行政程序，增加行政支援。



「教育專業聯盟」調查發現，約七成半受訪的人士均認為，政府應簡化學校行政程序，從而改善學校教學空間和時間。（教育專業聯盟提供）

「教育專業聯盟」由十多個教育團體代表組成，參選2021年選舉委員會教育界別分組選舉。聯盟於今個月6日至12日期間進行問卷調查，就教育界目前最急切處理的問題訪問共1,480位、分別來自中小幼、特殊教育前線教師及校長。

七成半受訪者認為政府應最優先簡化學校行政程序

調查發現，約七成半受訪的人士均認為，政府最應優先處理或解決的教育事項，為簡化學校行政程序，從而改善學校教學空間和時間，讓教師更有效照顧學生。

另外，有超過四成受訪者表示，政府應該推出實質的政策和措施應對生源不足的危機，亦有四成受訪者認為政府目前「急切與各辦學團體、教育團體、學校議會及學科團體等進行諮詢，聽取建議」。

有近七成半小學教職員表示，望當局全面落實執行小班教學政策。（資料圖片）

幼師望師生比例改至1:10

業界對政策各有訴求，在幼稚園方面，有七成幼教同工期望，政府可增加幼教編制人手，師生比例由目前1:11 改為1:10，當中不包括副校長及主任；亦有近六成半幼稚園教師表示，希望政府能調整薪酬範圍上限，優化薪酬編制，助邁向幼師學位化。

小學受訪教職員望當局全面落實小班教學

小學方面，有近七成半小學教職員期望，當局全面落實執行小班教學政策，並制訂短、中、長期措施以應對未來人口的變化。另外，近六成小學受訪教師希望，政府可改善小學的中層管理人手及統一小學校長和副校長薪酬架構。

中學方面，有超過七成中學同工支持增加班師比，改善師生比例，藉此提高對每個學生的照顧。

特殊教育方面，超過六成半教師認為，政府應該改善特殊學校人事編制，包括改善小學部中層人員編制、放寬特殊學校中小學教師互調及聘任限制，以及統一中小學部的教師職級。此外，有四成教師認為，政府應優化現時特殊學校教師的培訓安排。

近年適齡學童持續減少。（資料圖片）

業界普遍關注教育行業工作時長及適齡學童減少危機

教育專業聯盟指，目前學界最關注的教育議題主要為教育行業工作時間長，所受壓力大，同工普遍期望改善教師人手編制，減少學校行政工作；以及近年中小幼學校面對生源不足的危機，業界急切期望局方推出措施應對。

聯盟表示，下屆特首及立法會議員須優先處理相關問題，又建議政府制定相關政策，協助學校應對生源不足的危機；同時應簡化全港學校行政程序，增加行政支援。

聯盟指，整體而言，政府在制定政策的過程中，應鞏固並加強與各持分者的夥伴關係；並須考慮中小幼特各階段、各類學校的特點、需要及差異，作全方位規劃及支持。

該界別的其他候選人包括黃錦良、何漢權、潘淑嫻、張勇邦、蘇炳輝、方仲倫、莫仲輝、邱少雄、梁永鴻、孔美琪、廖鳳香、林翠玲、趙曾學韞。