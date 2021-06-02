政府推算適齡小一人口6年後不足5萬人　6小學陸續「殺校」

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-06-02 14:03

政府數據預測，未來六年適齡入讀小一人口將持續下跌，由2021年的59,200人，持續減少至2027年的48,500人，跌幅約百分之18。 以全港18區分類，多達11區小一適齡生人口下跌，「重災區」葵青區將由2022年的4,600人，跌四成至2027年的2,800人；而觀塘、元朗、沙田、東區及深水埗情況亦嚴崚，多區小一適齡人數將連年下跌，至2027年各區小一生會少約1,000至1,500人不等。 教育局透露，未來6年將有6間小學停辦。翻查資料，涉事學校應包括香島道官立小學、聖馬可小學，以及4間時限小學，分別為天水圍中華基督教會方潤華小學、大埔大元邨前孔教學院三樂周沕桅學校、觀塘基督教聖約教會堅樂第二小學及觀塘基督教宣道會宣基小學(坪石)。

小一適齡人數持續跌6年 至2027僅4.85萬人

教育局書面回覆立法會議員提問時表示，據政府統計處2020年9月發表的《香港人口推算2020-2069》及規劃署在2021年3月發表的《人口分布推算2021-2029》。

未來六年（2022至2027年）在港居住的6歲學齡人口將由58,500降至48,500，即至2027/28學年入讀小一的人數不足5萬人。

葵青區跌四成 2027僅2,800小一生

據政府數據推算，全港18區中有11區的小一適齡人口將下跌。其中葵青區屬「重災區」，2022年的4,600人，大跌四成，至2027年只有2,800人。

至於觀塘、元朗、沙田、東區及深水埗情況亦嚴崚，多區小一適齡人數將年年下跌，至2027年各區小一生分別少約1,000至1,500人不等。

基督教聖約教會堅樂第二小學。（資料圖片）

未來六年、6間小學將停辦

教育局又透露，未來6個學年將有6間小學停辦。翻查資料，包括下學年停辦的聖馬可小學；另有3間時限小學（觀塘基督教聖約教會堅樂第二小學、基督教宣道會宣基小學(坪石)及天水圍中華基督教會方潤華小學）將在2023/24學年停辦；香港仔香島道官立小學則擬2024/25學年停辦。至於大埔大元邨前孔教學院三樂周沕桅學校則將於2026/27學年停辦。