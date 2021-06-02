香島道官立小學及5間小學將停辦　估計6年內適齡入學人口減1萬人

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-06-02 18:19

早前已有消息指位於南區的香島道官立小學將於2024/25學年停辦，目前小三至小六學生則可讀至畢業。今日（2日）教育局局長書面回覆議員提問時表示，未來6年在香港居住的6歲學齡人口將大跌一萬人，因此除了以上小學之外，尚有5間公營小學將停辦。

早前香島道官立小學已發出公告，表示因應南區適齡入學的兒童逐年下降，區內的小學學額相當充裕，預計未來更會超出適齡學童的需求，故教育局經審慎考慮後，計劃有序地逐步停辦該校。該校小三至小六學生將讀至畢業，而現時小一及小二學生、以及9月小一新生，公告指教育局及校方屆時會與家長聯繫，提供支援以協助安排入讀同區學校。

（資料圖片）

尚有5校遭停辦

教育局書面回覆議員提問時提及，除了香島道官立小學之外，尚有5所公營小學將遭到同一命運。5校分別1所位於港島東區的資助小學將於2021／22學年停辦、2所位於觀塘及1所位於元朗的有時限小學將於2023／24學年停辦，還有1所位於大埔區的有時限資助學校將於2026／27學年停辦。按資料推測，以上分別為聖馬可小學、基督教聖約教會堅樂第二小學、宣基小學（坪石）、中華基督教會方潤華小學及新界婦孺福利會基督教銘恩小學。

教育局解釋決定是因為推算未來6年本港的6歲學齡人數將由約58,500人減至48,500人，當中以葵青區最為嚴重，下跌近4成，其次為沙田區、元朗區及觀塘區。而按該局早前推算，公營小學學位需求在2018/19年已達到高峰，稍後會逐漸回落。港島南區18學校網適齡入讀小學的人口持續下降，而區內小學學位供應遠超學位需求。

教育局表示，作為官立學校的辦學團體，經審慎考慮各方面的因素，包括政府政策、人口變化、學額供求、官立學校整體發展需要、政府資源運用等，決定有序地逐步停辦香島道官立小學。教育局亦已在不同場合向持分者解釋有關的背景和安排，並會繼續為有需要的人士提供支援。

相關文章：保良局陳守仁小學校長宣布提早退休 新學年由高級副校長接任