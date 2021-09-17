職工盟設15培訓中心　約千人正修讀職業課程　消息：不會再開新班

消息指，職工盟執委會昨日（16日）已開會通過解散決議，詳情將於周日（19日）召開記者會交代。翻查資料，職工盟有開辦培訓中心，與僱員再培訓局合作開設課程。僱員再培訓局回覆《香港01》查詢時表示，截至今日約有千人正修讀職工盟開辦的再培訓局課程，已啟動應變方案。

另外，有消息人士確認，隨職工盟展開解散程序，轄下的培訓中心會運作到目前課程完結，但不會再開新班，正與再培訓局協調安排。



消息指，職工盟執委會昨日（16日）已開會通過解散決議。（資料圖片／歐嘉樂攝）

根據網站資料，職工盟於1994年成立專業培訓中心，並註冊為非牟利教育機構。另外，職工盟旗下亦有兩間公司，分別是教育基金、回收助人中心，目前按法例獲豁免繳稅，主要與勞工教育、再培訓工作有關。

僱員再培訓局今日回覆指，職工盟是再培訓局的其中一間委任培訓機構，現有15間培訓中心，根據再培訓局紀錄，截至今日，正修讀職工盟開辦的職業課程學員約有1,000人次，涉及約30項課程。對於職工盟宣告解散，再培訓局指已啟動應變程序，正與職工盟培訓中心及其他培訓機構商討和協調，安排善後工作，以盡量減低對學員的影響，將於稍後公布詳細安排。

有屬會直言有影響 需內部開會商會址等開題

目前職工盟有97個屬會，有屬會代表透露，工會內部亦須就此開會，商討如何繼續運作，因職工盟會借會址作工會登記、協助處理文件，以及提供法律意見，而政府如需了解勞工界聲音，亦曾透過職工盟，聯絡相關行業工會，「政府係某程度上係唔知各行業的運作」。該名代表直言，職工盟解散，對工會絕對有影響，「因為屬會大多數都係可以減低成本，才加入一啲團體」。