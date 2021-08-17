《大公報》批職工盟偏離註冊性質　蕭澤頤︰涉刑事全屬警調查範圍

過去一星期兩個親泛民團體，教協及民陣先後宣布解散。警務處處長蕭澤頤向《星島日報》、《大公報》表示，相關調查進行中，重申有關組織解散不等於「免責」，無論如何「自圓其說」，如有證據顯示有人犯罪，「都會嚴厲執法，絕不手軟。」

另外，蕭澤頤接受《大公報》專訪時，被問到職工盟是否涉偏離註冊性質。蕭澤頤指，如任何組織可能勾結外國勢力或犯下任何刑事法例如洗黑錢等，全部都是警方調查範圍，並指有「反中亂港組織轉向地下化」，以所謂「共同體」模式反政府。



警務處處長蕭澤頤。（資料圖片）

強調解散非免責 調查進行中

《星島日報》及《大公報》今日（17日）分別報道警務處處長蕭澤頤專訪。蕭澤頤在《星島日報》的訪問中回應民陣解散，蕭強調相關調查進行中，重申解散並不代表可以「免責」，如有證據顯示有人、組織或團體，涉危害或企圖危害國家安全，「警方都會嚴厲執法，絕不手軟。」他指，不論任何團體組織，以任何形式宣傳危害國安行動，不論如何「自圓其說」，會果斷執法。

蕭在《大公報》訪問中，回應教協解散時，亦指「自我催眠的做法，對執法部門來說是無用的，已違法就必須承擔法律後果。」報道指，蕭澤頤舉例「劫匪聲稱會從良，只可當求情理由。」

蕭澤頤接受傳媒訪問時指，相關調查進行中，重申有關組織解散不等於「免責」。 （01記者攝／大公報網頁截圖）

另外，《大公報》今日（17日）頭版報道支聯會「跳船潮」，並在蕭澤頤專訪中，關注職工盟，形容是與民陣教協「一家親」。被問到職工盟有否涉偏離註冊性質時，蕭澤頤表示，如任何組織可能勾結外國勢力，或犯下任何刑事法例如洗黑錢等，全部都是警方調查範圍。

報道續指，「反中亂港組織」轉向地下化，以所謂『共同體』模式反政府，而職工盟近年鼓吹『共同體滲入職場』，聲稱工會可善用紮根職場的優勢『建立更多根據地』，搶佔居民委員會、專業團體等不同領域，繼續擾亂社會秩序。一哥強調，對於有組織違法，警方一定會處理。」

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國安處7月份破紀錄收3萬條舉報

警方國安處自去年11月設立舉報熱線，蕭澤頤指，目前累計接獲超過15萬條不同訊息，單是今年7月破紀錄收到逾3萬條訊息，他相信是宣傳奏效，警方會詳細分析。警方情報網會繼續擴大，包括加強監察網上煽動行為，發現煽動性帖文即執法。