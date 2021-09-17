半山區兩居民分別返港及外地確診　離港前所到8場所強制檢測

一名居於半山譽皇居的53歲男子外遊印度回港後確診新冠肺炎，並帶有L452R變種病毒，今日（17日）列為輸入個案（編號12158），患者離港前在港居住住所及在環球貿易廣場（ICC）的公司、以及曾光顧的圓方食肆Obihiro Hageten（日文名稱：帯広はげ天），被納入強制檢測公告。



另外，一名在外國確診的患者，離港前的住所、公司及曾到的大潭道The American Club、食肆灣仔月街Brass Spoon及機場Wolfgang Puck Kitchen，也被納入強制檢測公告。



圓方食肆「帯広はげ天」納入強檢

食物及衞生局今晚（17日）公布強制檢測公告，一名居譽皇居53歲男子（編號：12158）從印度返港後確診並帶有L452R變種病毒，病人過去21日即潛伏期內停留過香港，三個地方被納入強制檢測之列，除了住所半山地利根德里譽皇居，尚有他任職的Schindler Management AsiaPacific，公司位於九龍站上蓋環球貿易廣場（ICC）15樓1506A 室 。

他於8月27日中午前後光顧到九龍站圓方2樓2103-05號舖Obihiro Hageten（日文名稱：帯広はげ天，未有中文名稱），同場顧客、食肆員工列為受檢人士，須於後日（19日）或之前檢測，，已經完成疫苗接種的人士不獲豁免。本周三（15日）至今日已進行檢測者，則毋須再做。

一名外遊返港確診患者在離港前（8月27日）曾光顧九龍站圓方Obihiro Hageten（日文名稱：帯広はげ天），該店納入強制檢測公告。（圓方網頁圖片）

離港前居列堤頓道7號居民外國確診 5場所納強檢

另外，因應一宗非本地確診個案，亦有五個地方被納入強制檢測，已完成疫苗接種者可獲豁免，包括半山區列堤頓道7號、中環荷李活道建業榮基中心18樓BTIG Hong Kong Limited、大潭道The American Club、灣仔月街地鋪Brass Spoon及香港國際機場一號客運大樓5樓5T150號舖Wolfgang Puck Kitchen。