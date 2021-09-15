強制檢測｜增11處所　St. Catherine's幼兒園等6校爆流感上榜

撰文：梁煥敏
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食衞局今晚（15日）公布強制檢測公告，由於6間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，6間學校亦被納入強制檢測公告，當中包括St. Catherine's國際英文幼兒園紅磡校舍和觀塘聖公會聖巴拿巴堂幼稚園。受檢人士須於本周五（17日）或之前接受檢測，最最遲下周日（19日）提交樣本瓶。

六間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，被納入強制檢測公告。任何人在 9月2日至15日期間曾身處其中一間超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），需接受檢測或交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

受檢人士若在9月13日至15日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定；已經完成疫苗接種的人士，也會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

納入強制檢測公告6校如下：

(1)天水圍天麗苑英揚樂兒中英文幼稚園

(2)觀塘瑞和街聖公會聖巴拿巴堂學前兒童課餘託管中心

(3)觀塘瑞和街聖公會聖巴拿巴堂幼稚園

(4)葵涌葵涌商場中華基督教會全完幼稚園

(5)紅磡海濱南岸1樓St. Catherine's國際英文幼兒園（紅磡校舍）

(6)灣仔皇后大道東香港基督教服務處摩理臣山兒童發展中心

麥花臣場館等5個地點覆檢

另外，因應早前一宗外遊返港後確診並帶有L452R變異病毒株的輸入個案，任何在8月28日於特定時間內身處以下五個地點，當中包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客，須於9月17日或之前接受再次檢測。

受檢人士 若在9月13日至9月15日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。由於涉及變異病毒株，為謹慎起見，已經完成疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

麥花臣場場館。（資料圖片/羅君豪攝）

再次檢測地點如下：

（1）旺角通菜街104-106號地下點點心

（2）旺角麥花臣場館

（3）沙田新城市廣場Simplylife

（4）中環德己立街The Coffee Academics

（5）中環雲咸街中國銀行（香港）

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