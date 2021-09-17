新冠肺炎｜今增3宗輸入個案　半山譽皇居、尖沙咀ICC須強制檢測

本港今日(17日)新增3宗輸入個案，亦有兩宗前往外地後確診的個案。輸入個案中，涉及一名53歲男患者，早前前往印度，回港後確診，帶有L452R變異病毒株，其居所位於半山區譽皇居，及其位於環球貿易廣場（ICC）的工作地點會納入強制檢測通告。

另有兩宗外地確診個案，其中36歲男子被列為外地確診復陽個案，他曾在美國確診，返港後再驗出帶有L452R變異株，其在半山列堤頓道7號的住處及中環的工作地點被納入強制檢測通告。另一個案為16歲女病人，居於青衣灝景灣9座，早前前往英國，於當地檢測時樣本呈陽性。

今日初步確診個案少於5宗。



個案12158為一名53歲男患者，居於半山區譽皇居，他由香港出發前往印度並返港後確診:

8月31日，乘搭航班EK385離開香港前往印度，在香港檢測呈陰性



9月13日，乘EK384返抵香港，機場臨時樣本採集中心抽取樣本為陰性



9月15日，抽取的樣本結果呈陽性，並帶有L452R變異株



他離港前曾在尖沙嘴ICC的1506A室工作，最後上班日期為8月27日，其居住和工作地點納入強制檢測公告。他曾在4月8日及4月30日在香港接種兩劑復必泰疫苗。

另外兩名輸入個案均帶有L452R變異株，其中個案編號12156涉及一名47歲男子，9月15日乘QR818航班由卡塔爾抵港後確診，沒有病徵，曾在印度接種兩劑阿斯利康疫苗。個案編號12157則在9月13日乘坐LH796航班從德國抵港，沒有病徵，曾在英國接種兩劑阿斯利康疫苗。

半山列堤頓道7號被納入強制檢測公告。（Google Map截圖）

兩宗外地確診個案中，亦涉及一宗復陽個案。36歲男患者前往美國後曾確診，其後檢測呈陰性，返港後抽取的樣本結果再呈陽性：

8月19日，乘搭航班CX892離開香港前往美國，在香港的檢測呈陰性



8月29日，在美國出現病徵，抽取樣本結果為陽性



9月7日，在美國取得核酸檢測陰性結果證明



9月11日，乘搭航班CX851返抵香港，機場臨時樣本採集中心抽取的樣本結果呈陰性



9月14日，抽取的樣本結果呈陽性，並帶有L452R變異株



男患者曾於香港接種兩劑復必泰疫苗。他在港時居於半山區列堤頓道7號，最後曾在8月19日到中環荷李活道32號建業榮基中心18樓工作，潛伏期在港曾居住和工作的地點會納入強制檢測公告。

青衣灝景灣9座住戶抵英後確診。（資料圖片 / 鄧詠中攝）

第二宗個案涉及一名16歲女病人，居於青衣灝景灣9座，她於9月6日乘搭航班CX251離港抵英，出發前在9月4日進行檢測的結果呈陰性，但9月9日在英國抽取的樣本結果呈陽性。她曾於香港接種兩劑復必泰疫苗，於潛伏期在港曾居住的地點已納入強制檢測公告。

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