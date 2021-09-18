170名長者及家屬參加東區疫苗接種日　袁國勇現身講解打針資訊

170名東華三院東區安老服務使用者及家屬今天（18日）參加「安心在東區」疫苗接種日，香港大學微生物學系講座教授袁國勇到場為長者講解疫苗資訊，多位義務醫生亦即場為長者提供「一對一」的醫療諮詢。選擇接種科興疫苗的長者可以即場打針，選擇復必泰疫苗的長者亦獲安排專車即時送往社區疫苗接種中心打針。

公務員事務局局長聶德權呼籲長者應在冬季流感季節來臨前，把握時機立即接種新冠疫苗。



香港大學微生物學系講座教授袁國勇為參加者講解新冠疫苗的資訊，並鼓勵長者接種新冠疫苗。 （政府新聞處圖片）

「安心在東區」疫苗接種日在筲箕灣方樹泉社會服務大樓舉行，政府外展疫苗接種隊特別在大樓設立臨時接種櫃位，為選擇接種科興疫苗的長者即場接種。至於選擇復必泰疫苗的長者則獲安排，即日由專車送往西灣河體育館社區疫苗接種中心打針。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇（左三）在有關新冠疫苗的講座後解答參加者的疑問。（政府新聞處圖片）

公務員事務局局長聶德權和東華三院主席譚鎮國一同出席活動，鼓勵更多長者接種疫苗。聶德權表示，本港提供的兩款新冠疫苗均對於減低重症和死亡高度有效，在傳染性更高的變異病毒株威脅下，市民特別是長者應透過接種疫苗保護自己，「千萬不要以為自己不常外出便不用接種疫苗，更加不應有錯覺以為年輕一輩接種疫苗就可以。呼籲長者應在冬季流感季節來臨前，把握時機立即接種新冠疫苗。」

公務員事務局局長聶德權（前排左一）、東華三院主席譚鎮國（前排右一）及香港大學微生物學系講座教授袁國勇（後排左一），與剛接種了疫苗的婆婆合照。（政府新聞處圖片）

他稱，走進社區、聚焦長者是疫苗接種計劃現階段的重點工作，希望出席講座的長者將新冠疫苗的信息告訴家人和其他「老友記」，並分享自己接種的經驗，「若市民家中有長者仍未接種疫苗，請告訴他們疫苗的資料，鼓勵他們接種。本港要達至七成或更高接種率，我們每人也要出一分力去推動。」

公務員事務局局長聶德權（右）與參與活動的長者交談，鼓勵他們盡快接種疫苗。（政府新聞處圖片）

局方表示，專家建議所有曾接種流感疫苗的長者均可安全地接種新冠疫苗。如有慢性疾病，只要病情穩定，應盡早接種疫苗以作保護。聶德權感謝今天出席的義務醫護人員，以及提供外展接種服務的天暉路體育館社區疫苗接種中心的醫護團隊和行政支援人員。