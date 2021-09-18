新冠疫苗｜過敏診所本月底完成未打針病人評估　每月仍有過千轉介

本港新冠疫苗接種計劃開展逾半年，醫院管理局早前設立「疫苗過敏安全診所」，為有敏感史的市民評估是否適合打針，惟早前有病人投訴要排到2028年底才獲診症。

新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星今日（18日）指，目前累積輪候個案已紓緩不少，希望本月底可完成為尚未接種疫苗但有過敏病史病人評估；而打第一針後出現不良反應的病人，則「希望好快可以睇到」。他又指，近日轉介數字雖減少，但一日仍有數十個，「一個月都成千個，會積極同醫生同事解決問題」。



▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



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醫管局早前指，為加快提供評估服務，醫管局各醫院聯網會分別派出專科醫生，根據疫苗過敏安全門診制訂的臨床評估指引，首先協助尚未接種疫苗的人士。而接種疫苗後有過敏反應的人士，則集中在疫苗過敏安全門診處理。

劉澤星︰98%以上敏感情況接種新冠疫苗沒有問題

劉澤星今日在商台節目《政經星期六》強調，98%以上敏感情況接種新冠疫苗亦沒有問題，僅曾有敏感即時休克入院病史的病人會較擔心，「果啲情況擔心打針後有嚴重敏感休克問題」。

有聽眾表示，12歲青少年打一針復必泰後全身出疹，醫生轉介到敏感科先做疫苗過敏檢查，現排期到10月底。劉澤星認為出疹並非不可接種第二劑疫苗，不過「排到期可以睇埋先」。

▼8月25日市民到接種疫苗▼



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劉澤星︰港青少年接種後患心肌炎機率較高 或因體型較外國青年細小

衛生署轄下的聯合科學委員會建議，12至17歲青少年只打一針復必泰疫苗。劉澤星指委員會最近發現，青少年心肌炎患病數字似乎高於背景發病率；而截至上星期，接種疫苗的12至17歲青少年，有37人患心肌炎，當中30人是打完第二針才出現徵狀，故委員會作相關建議。他又指，英國及挪威青少年同樣只打一針，會繼續參考數據。

劉澤星又指，本港青少年接種疫苗後患心肌炎的機率較高，其中一個原因可能是體型較外國青年細小，委員會或考慮相應調整疫苗劑量。至於只打一針能否起到保護作用，劉澤星指，所有疫苗都會有作用，加上本港疫情很穩定，平衡風險及效益後認為有關安排無問題。

新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星。（資料圖片／李澤彤攝）

▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼



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非癌症患者只要情況穩定可接種

瑪麗醫院內科顧問醫生李國維在同一節目中表示，病情穩定的非癌症患者，只要情況穩定，基本上任何時候都可以接種；而接受化療或移植的癌症病人，因免疫功能較低，「打完都可能抗體不足，要揀時機打」。他引述外國建議指可相隔3至6個月後接種；惟有個案是相隔6個月接種仍未必有效，故強調相關病人接種後仍需保持衞生措施。