中秋節│移民潮家人分散倍思念　紙品店：一早來攞燈籠入機場送行

近一年不少香港家庭選擇離港移民，今日就是中秋佳節，對於分隔兩地的家人朋友來說必定相當感觸，大時大節倍思親。有物流公司說，今年寄月餅到海外，特別是英國的訂單激增四倍，公司特別為客人提供節日卡寫上祝福語表心意，不料客人如寫作比賽一樣，每每寫上數百字表達思人心。



另外，有紙紮店主亦說，每年均有客人欲將燈籠寄遞到海外予親友。店主提醒部分款式燈龍易有「損傷」破爛，只有可摺疊的蝴蝶或圓形燈籠可「萬無一失」到達；而有送機的家人一早到店內領取一早預訂的兔仔燈籠後，即趕到機場送機，店主一面為客人研究安全上機之法外也感慨說，「人各有志，都希望到埗後過好生活。」



物流公司Spaceship聯合創辦人及營運總監黃錦熙表示，根據去年經驗，不少客人將傳統蛋黃蓮蓉月餅或奶黃月餅，顧客寄送月餅到海外「波折重重」，因此與素食公司合作推出新月餅。（李澤彤攝）

近一年以來，不少港人選擇移居海外過新生活，今日為中秋節（21日），傳統上與家人吃月餅、提燈享天淪。有物流公司說，今年寄月餅到海外，特別是英國的訂單激增四倍。物流公司Spaceship聯合創辦人及營運總監黃錦熙表示，不少客人將傳統蛋黃蓮蓉月餅或奶黃月餅，顧客寄月餅到海外，公司特意安排親友寫上心意卡表心意，原以為只寫上簡單數句，誰知卻令在港親友感觸良多，洋洋灑灑寫上長長感受。

「我以為佢地只寫『中秋節快樂』，無諗到人人作文咁寫滿百多字，可能第一年分離，太有感覺。」黃錦熙簡單講心意卡上的一小段句語，只是簡單問候，如「要好好照顧自己」、「大家首次分離，看著同一月亮會想起你」等等，但他說中國人最著重要一家人聚首一堂慶團圓，也感受到人與人之間不捨之情。

佐敦大昌隆紙號老闆娘強嫂說，因擔心會弄得破損，近來不時有客人查問帶燈籠上飛機，或寄運燈籠的方法。（盧翊銘攝）

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然而，亦有人想到為將離開香港或已到外生活的的親友送上傳統手製燈籠，望在地球另一邊的親友同樣能感受節日氣氛。佐敦大昌隆紙號老闆娘強嫂說，近來不時有客人查問帶燈籠上飛機，或寄運竹製燈籠的方法，另外，她分享日前有客人一早已購買多個傳統竹製兔子燈籠，預約她在開店一刻前來取貨，「佢一清早就到，要我放在近門口位置，好讓佢以最快速度拎走，原來係要趕去機場送機之用。」她又說竹燈籠難寄傳，只能手提上機最為安全。

元朗大橋街市「花燈街」冠香行香莊，老闆娘黃健娣說，每年均有不少客人購買大量燈籠寄遞海外親友，英國為當中最多。（鄭子峰攝）

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另外，元朗大橋街市「花燈街」冠香行香莊，老闆娘黃健娣說，每年均有不少客人購買大量燈籠寄遞海外親友，英國為當中最多，但她說由於燈籠易破損，款式只有局限數個，「我哋只可以寄到蝴蝶、圓形摺得到個種款式，如寄金魚、兔仔無可能了。」