中秋節｜手作燈籠恐失傳　花燈街細妹姐談傳承：大仔接父手好難得

老一輩的香港人，相信對全手工製燈籠不會感到陌生。但隨著時間過去，現在只餘少量傳統紙紮舖願意出售自製紙燈籠。在不久的將來，手製燈籠或會成為大家的集體回憶。



不少手工製作因製作費時，毛利低等難以傳承，位於大橋街市的「花燈街」近年每逢中秋均大熱，以手製燈籠聞名的冠香行香莊，每到近中秋便掛滿不少色彩繽紛、以不同動物造形製作的紙燈籠，整條巷弄都是花燈，大有節日氣氛。



店家為來自元朗圍村的黃健娣（細妹姐）一家，大兒子自小到店幫手，對繪畫有極濃興趣，早已決心承繼父親工藝。細妹姐說，「係好難得，全家人每年可以為同一件事去做，出九龍住都返嚟幫手，又做得開心，我都好感觸，個仔鐘意造燈籠，肯接手爸爸（生意）好難得。」



元朗大橋街市「花燈街」細妹姐一家人在那約40米的檔口擺放一列一列的燈籠，尤如置身動物園一樣。（鄭子峰攝）

中秋節快到，傳統一家團圓的日子，手執彩燈聚天倫是美事。元朗大橋街市「花燈街」細妹姐一家人在長約40米的檔口擺放一列一列的燈籠，令到訪者尤如置身動物園一樣，除了傳統的兔仔、金魚外，會發現海豚、公雞、金錢龜、蝴蝶、大象，閃閃發光很有趣。細妹姐笑著說，「好多都係我個仔創作，獨一無二設計架！」 他自家創作、製作的金菠蘿、飛龍燈籠也非常特別。

大橋街市燈籠街內擺有各式燈籠，老闆細妹姐兒子自家創作、製作的金菠蘿、飛龍燈籠也非常特別。（鄭子峰攝）

細妹姐與丈夫為元朗圍村人，二人育有三名兒子，在大橋街市內經營紙祭品檔口已37年，丈夫自細製造花炮維生，中秋節前會製造一個個傳統燈籠出售，年年如是。大兒子自小已在大橋街市與媽媽看檔口，又喜歡畫畫，近年已放棄本來的工作，專心與爸爸一同做燈籠，以傳統手藝養家，「大仔細細個已好鐘意爸爸，好痴爸爸，而家就跟一齊做野，好多諗頭。」

中秋節將至，大橋街市內檔口放滿傳統手製燈籠，特意前來的客人非常欣賞。老闆細妹姐感慨兒子願意承繼父親的工作，製作各式燈籠。（鄭子峰攝）

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細妹姐說，每年中秋後，休息一會，農曆九月已開始製造下一年的燈籠，疫情下港人留港過節，加上檔口近年有更多人留意，非常熱鬧，花燈供不應求，連同姨母、表姊妹等，一家數十人分工合作，男丁紮燈籠、女的負責門面應客人所需，每夜製造燈籠至凌晨去應市，近日每夜留在街市圍著吃飯，如像整個月在過中秋節一樣， 「全家人叫賣到聲都沙埋，都好開心。」

有Mirror粉絲帶了成員Ian的公仔前來大橋街市拍攝燈籠，玩得不亦樂乎。（鄭子峰攝）

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大橋街市燈籠街，細妹姐兒子製作子公雞燈籠，十分吸引。（梁煥敏攝）

細妹姐直言，要承接手工藝生意，要有本自條件及可延續的生計，由於家族本身有地方紮作、做工場，同時其他時間，檔口會出售節日用祭品維持，「手工品一個一個人手造，好花時間架！所以約100蚊200蚊一個唔太貴，公雞燈籠咁大隻180蚊，買鮮雞都一倍價錢啦！」又指賺錢為「年度性」，疫情過後，港人離港渡假，銷情料將回落，難以預早估算並囤積貨品。家人一心以「應節」團結，感觸良多，細妹姐說，「係好難得，全家人每年可以為同一件事去做，出九龍住都返嚟幫手，又做得開心，我都好感觸，個仔鐘意造燈籠，肯接爸爸手好難得。」

細妹姐與丈夫為元朗圍村人，二人育有三名兒子，在大橋街市內經營紙祭品檔口已37年，丈夫自細製造花炮維生，中秋節前會製造一個個傳統燈籠出售。（鄭子峰攝）

每一個傳統手藝，經歷時代洗禮，因承繼問題漸漸失傳。新時代下出路選擇較上一代多，下一代未必想延續，老一輩難以強求。製造燈籠傳統工藝殊不輕易，由設計草圖、製作骨架、包上布料等，每一步一個全人手製作，加上節日是一年一度，要外行人當作終身事業，實屬艱難。

佐敦開業60年的大昌隆紙號，是本港極少有仍堅持製造竹造手製燈籠廠公司，除了佐敦店外，上環、西環一帶紙紮舖的傳統兔仔燈籠。（盧翊銘攝）

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佐敦開業60年的大昌隆紙號，是本港極少有仍堅持製造竹製燈籠廠公司，除了佐敦店外，上環、西環一帶紙紮舖的傳統兔仔燈籠，部分為老闆詹偉強（強哥）的公司所批發。他慨歎，若他退下來，相信香港要找到手製燈籠更難，只希望有其他「有識之士」承繼。他亦有心理準備，一對子女未必會繼承紙紮舖，強哥的太太強嫂解釋，「個仔有自己專業，做電腦，個女已做人媽媽，做燈籠每年賺一次錢，銷情又唔穩定，整好的成品體積大唔可以擺放到太耐…點去維持。」

佐敦開業60年的大昌隆紙號，是本港極少有仍堅持製造竹造手製燈籠廠公司，除了佐敦店外，上環、西環一帶紙紮舖的傳統兔仔燈籠。（盧翊銘攝）

另外，以他們公司以批發為主作例，內地工人近年著重工作環境質素、權益，成本高得多，購買燈籠的，部分為上年紀的長者，強嫂將心比心部份款式七折出售「幫輕下」負擔，加上普遍客人仍抱著花燈製作簡單觀念，定價不得太貴，指主要是為應節「做得一年得一年」，「人客會覺得，燈籠之嘛，無可能要100蚊咁貴，有婆婆一聽到價錢會走，我只好盡量調低價錢。」

強哥說，燈籠手藝來自父親及一班當年的老師傅，隨上一輩過身，懂得手藝的人已不多，自己已60多歲，不欲傳統消失，只好一步一步走下去，唔想傳統消失，想下一代小朋友都知道紙燈籠，所以有能力就想傳統傳落去，唔想喺我哋手中消失。」