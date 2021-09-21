中秋節│疫下留港首度重製六角走馬燈　師傅強哥：為新一代講故事

今日（21日）就是中秋節，踏入農曆八月，現時已少有的紙紮品舖會擺滿傳統手紮燈籠。不過，開業60年的大昌隆紙號，佳節前夕掛滿一個一個傳統兔仔燈籠，甚有節日氣氛。老闆詹偉強疫情下不能到內地廠房監工，一轉念下，竟然回不了內地，何不用多出來的時間，重新製作老香港燈籠，讓下一代人知道傳統花燈的模樣，更憑著回憶，首度將竹製六角走馬燈重現街坊眼前，也算是傳承的一種。



開業60年的大昌隆紙號，中秋節前夕掛滿一個一個傳統兔仔燈籠，甚有節日氣氛。（盧翊銘攝）

又到中秋節，不論是年輕人或是長者，也會買燈籠應節一番。本港手製竹紮燈籠式微，只有少量紙紮舖仍有製作及出售。位於佐敦開業60年的大昌隆紙號，佳節前夕舖面掛滿一個又一個傳統兔仔燈籠，甚有節日氣氛。更特別的是，店內中間有一隻麵包超人燈籠，又放有竹製比卡超燈籠，更有接近失傳的竹製六角走馬燈籠，令人目不暇給。六角燈整個以竹製造，內放有烏絲燈膽，而中間圍著的龍鳳剪紙受熱會轉動，在現時的確較為罕見。

老闆詹偉強（強哥）本身在內地設有紙品廠，因疫情不能返到內地廠房監工，令他反而想到不如花時間回憶並製作的傳統手作燈籠。他以一個半月時間，由骨架造起，重新製作舊香港常見的六角燈，希望新一代可以知道老香港過節的氣氛。

竹製麵包超人燈籠，「坐陣」店中間，頗有「氣勢」。（盧翊銘攝）

強哥說著因疫情下「太得閒」，希望憑回憶製作一個又一個傳統燈籠，為新一代說故事。已有兩名孫兒的強哥，遂以獨特的工藝為兩名孫兒造燈籠。他早前購買了一個比卡超公仔、研究它的結構，分別人手製作兩個比卡超燈籠，逗他們開心，強調是「非賣品」。但強哥亦曾在10年前，為幫助一名男士「追女仔」，親手製作麵包超人竹燈籠出售助攻，為多年來少見的「新派舊制作」。強哥解釋，「為自己好難為情，幫人就係美德嘛，無所謂啦！」

店內放有比卡超竹燈籠，是非賣品，是強哥親手製造給孫兒們的禮物。（盧翊銘攝）

亦因為疫情，以往生活起著變化，以往曾以為中秋節要到內地廠監工、忘過不停是必然，但因通關檢疫，放慢腳步去想想將會失去的傳統，及可與客人一樣，一家人聚天淪，訪問前正是午飯時間，強哥一家在店內圍著午餐，也是以往疫情前可比較少有。

新一代或許會知道傳統的竹紮燈籠有兔仔、楊桃、金魚等，大昌隆紙號本身為紙紮品店，過了農曆七月，來購物的人由嚴肅的購置祭品，轉為一家大細開心選擇燈籠。店內的傳統三色兔仔、白兔仔、粉紅色兔仔，非常「吸睛」，強哥說，兔仔那紅色的眼睛是「不可改」，四個「碌」的「腳仔」是多年來港人對傳統燈籠認識的標記，強哥太太說，「以往傳統以人手畫，但唔夠立體，現時改剪紙，但紅眼睛係一個標記。」但由於安全考慮，現時已不再使用蠟燭、改用燈膽照明。

紙品店內購買的，大部分為祭祀用品，大慨是中秋節，才是其中一個會一家大細開開心心到來購物的光景。疫情下，一家人留在店內工作，一邊團圓，一邊看著長輩帶著孫兒買花燈，深有感受，「買燈籠係開心，買的開心，賣的開心，無太多思想上的家庭樂。」經歷兩代的經營，現年已60多歲的強哥慨歎同行「買少見少」，另他們同樣放棄市場，長輩可為孫兒買傳統慶祝品的地方，可能又會少了一個，「香港竹製紮作燈籠得返我地一間之嘛，如果我地唔做都應該無人做了…都希望呢樣野唔好在我地手中消失。」他只望自己仍堅守，免傳統手中消失。