資訊科技界工會宣布解散　移民潮下會員數目大跌　理事會無以為繼

本港近月不少工會、民間組織都宣布解散，香港資訊科技界工會今天（18日）在社交平台公布，受到移民潮影響，資訊科技界專業人員出現嚴重流失，該會會員人數亦因而大幅下滑，本年的理事會換屆選舉在缺乏參選人下無以為繼。理事會因此在今天提出解散議案，並在出席的會員投票下一致通過解散議案。



香港資訊科技界工會主席鄧卓文。（資料圖片／黃寶瑩攝）

理事會在Telegram頻道表示，經過慎重的考慮後，決定於第二次會員大會（9月18日）上提出解散該會的議案，並在出席的會員投票下一致通過解散議案。

理事會將會按照會員大會的議決、會章及相關法例處理解散安排，以期有序而迅速地完成相關程序。由即日起，該會已停止處理新入會及續會申請；權益部亦將不再接受新的求助個案或查詢。

工會表示，雖然有不少會員都對解散感到惋惜，「但慶幸各會員對本理事會所作的決定表示理解，及明白這是個無奈、艱難的決定。」

香港資訊科技界工會主席鄧卓文早前接受傳媒訪問時表示，工會去年原有1,100名會員，今年人數則大跌八、九成。

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