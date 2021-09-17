職工盟去留︱解散須八成屬會贊成　新巴工會：職工盟冇對唔住社會

職工盟啟動解散程序消息傳出，與此同時，政府刊憲，香港輔助教研人員工會本月8日解散，該工會登記地址正是職工盟旺角會址，相信是職工盟的屬會。按照職工盟章程，職工盟如果要解散，須得至少八成屬會表決贊成。

職工盟網站顯示轄下共有97個屬會，來自運輸建築、教育、社福等各行各業，總會員人數逾14萬。新世界第一巴士公司職工會是其中一個屬會，該會會長林錦標指未收到通知召開會員大會，也不清楚是否已啟動解散程序，他不認為職工盟會觸犯國安法，「只係一個慈善團體，有賑災有扶貧，參加（職）工盟係相信團結就係力量」。

林錦標指現階段只能夠等通知，新巴工會目前不會主動退出職工盟，認為政府如果有職工盟犯法的證據就應該拿出來，「而唔係透過報紙搞佢」。至於如果解散消息屬實，該會會否投票支持，他稱屆時要交由會員商討決定。



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林錦標指未收到通知召開會員大會，也不清楚是否已啟動解散程序，但不認為職工盟會觸犯國安法。（張美華攝／資料圖片）

有屬會近來陸續退出職工盟

林錦標表示屬會平時都是獨立運作，只有每年會員大會才在職工盟碰面，故對職工盟解散消息並不清楚。他稱留意最近有報道指控職工盟違反國安法，透露最近確有屬會退出職工盟，包括「香港交通運輸業職工聯合會」，但他所屬的工會則未有計劃退出，「等政府落命令，行政會議通過取締先」。

他指屬會其實是各自運作，「當同資方有拗撬（職工盟）就會幫手，大家係信團結就是力量」。該會加入職工盟約廿年，林錦標堅信「職工盟冇對唔住社會，唔應該只係得把口講（犯法），有就要攞證據出嚟」。

職工盟創立逾30年 參選工運推動勞權

職工盟由李卓仁及劉千石等在1990年創立，標榜不依附政權，是自主及民主的工運陣營，除了支援各行各業組織自主工會、協調勞資糾紛及個案申訴，也會倡議勞工及社會政策改革、培訓工人，為他們充權。

劉千石是職工盟創會主席，在成立翌年當選立法局議員，1994年，他抗議港英政府偏袒商界撤回《僱傭條例》草案，而辭去議員職務。擔任秘書長的李卓人其後在補選中勝出，回歸後李卓人重回立法會，一直出任立法會議員至2016年。

林錦標質疑建制報章對職工盟的指控，「如果危害國安，臨立會後點會選得返入去，政府要做（取締）都做咗啦。」

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推動落實集體談判權 回歸後被廢除

職工盟過去積極參政推動勞工權益保障，包括在回歸前的立法局，推動並通過《集體談判權條例》等多條私人條例草案，令到有50名僱員以上的企業，勞方可獲法律保障有集體談判權，資方必須參與並受法律約束，惟有關法例回歸後遭臨時立法會廢除。

職工盟近年也推動過多場工運，包括2007年的紥鐵工運、2013年貨櫃碼頭工潮及2018年海麗邨清潔工罷工，成功為工人爭取改善待遇。