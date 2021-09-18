新冠肺炎｜16歲男抵英後現病徵　康怡花園K座9-16室要強檢

食物及衞生局今晚(18日)公佈，一名居於康怡花園K座（9-16室）的16歲男病人，於9月6日離開香港前往英國，其後於當地出現病徵，患者曾接種兩劑疫苗。當局為審慎起見，將其於潛伏期曾居住的地點納入強制檢測公告。



食物及衞生局公布強制檢測公告，任何人於8月26日至9月18日期間，曾身於相關處所，須於下周一（20日）之前接受檢測。



康怡花園K座（9-16室）被納入強制檢測公告。（資料圖片）

本港今日（18日）新增5宗輸入確診個案，已連續32日本地零確診。新增的5宗輸入確診個案為1男4女患者，全部無病徵，其病毒樣本帶有L452R變種病毒株均已完成接種兩劑新冠疫苗。其中一人來自美國、一人由菲律賓抵港、兩人由卡塔爾抵港、一人來自印度。

8月26日至9月18日期間身於處所人士須強檢

食衞局指，一名居於康怡花園K座（9-16室）的16歲男病人，於9月6日乘搭航班CX255離開香港前往英國，患者曾於9月4日在香港進行檢測，結果呈陰性。惟9月16日於當地出現病徵，患者於7月8日及7月29日於香港接種兩劑復必泰疫苗；當局為審慎起見，將其於潛伏期曾居住的地點納入強制檢測公告。

食物及衞生局今晚公布強制檢測公告，任何人於8月26日至9月18日期間，曾身處於相關處所，須於下周一（20日）之前接受檢測。若受檢人士若於9月16日至9月18日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。