新冠肺炎．9.19｜增3輸入個案　下月4日起無打疫苗往英格蘭需檢疫

本港周日（1９日）新增3宗確診個案，全屬輸入個案，他們全部都已打齊兩針疫苗，本港累計增至12,161宗。換言之，本港自8月17日錄得一宗本地感染源頭不明個案以來，再無新增本地個案，連續33日本地清零。



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新冠疫苗｜打首針人數創5個月新低 3200人預約跌至4個月谷底

【22:38】本港今日（19日）只有不足6,300人接種首針新冠疫苗，是接近五個月以來新低，科興疫苗更只有約1,150人打首針，創接種計劃以來新低。

預約注射疫苗人數反應亦慘淡，僅有3,200人，較昨少700人，再次失守4,000人水平，創至少近4個月新低。

▼9.19大澳水鄉花燈節盛況▼



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中秋節｜大澳水鄉花燈節助食肆生意增三成 縮舉辦日數減影響居民

【18:57】昨日（18日）大批市民湧入大澳賞花燈，需要警員到場維持秩序，有大批大澳居民指生活大受滋擾。有食肆表示，水鄉花燈節有助增加人流，近日生意額增三成，但確實令部份居民生活不便，認為應減少活動日數；亦有商戶表示計劃申領小食牌，售賣小食以增加生意額。

受昨日擠迫情況影響，活動主辦方決定於中秋節、中秋節翌日等日子「熄燈」。有遊客表示可惜，但認為應尊重居民，今日會在入黑前離開。

▼9.19大澳水鄉花燈節亮燈▼



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大澳花燈節主辦單位：民間自發難控制人流 居民：條橋逼到走唔郁

【17:58】大批市民昨日（18日）湧入大澳賞花燈，需要警員到場維持秩序。花燈節搞手之一張敏芳今日（19日）表示，活動原意只希望大家開心，但無奈只是民間自發活動，欠缺人手財力，難以做到人流管制，擔心會不幸發生人踩人事件，坦言感到灰心。

她透露，今晚警方亦會到場維持秩序，亦有義工到場協助，並會貼上指示，希望有助疏導人流，並再次向市民提醒，中秋節、中秋節翌日等日子不再點燈，毋須特意前往大澳。



今晚臨近6時半，大澳花燈逐漸亮起來，但唯獨大涌橋的花燈仍然暗淡無光，張敏芳表示為免人潮聚集於橋上，決定熄掉橋上的燈籠，警員亦在大澳駐守，塞爆大涌橋情境無再上演。



有大澳居民表示，活動原意好惟「好心做壞事」，因為大澳街道狹窄，連同大批遊人「打卡」就難以行走。另有居民表示，昨晚一度被困在大涌橋十多分鐘，無法行走，直言情況危險，一旦發生意外，「無得郁無得走」。

疫苗抽獎｜各大打針送禮活動截止在即 快查重要資訊 最後衝刺

【17:33】本港疫苗接種計劃開展衝破200天，截至9月18日晚，共有439萬人接種了首劑，佔合資格人口65.3%，距離政府上月底稱希望9月底達致70%接種率仍有一段距離，各大企業鼓勵打針大抽獎活動亦即將進入尾聲，大部分本月底或之前截止登記，個別活動接受已打首針市民參加。



《香港01》盤點各項截止在即抽獎活動登記詳情及截止日期，包括有條件「加碼」、成事要9月30日前本港有500萬人接種第一針的信和送觀塘凱滙千萬豪宅單位終極大獎項目，即睇及記低重要日子與資訊，把握機會趕上尾班車。

英國更新入境限制 疫苗紀錄要有出生日期 港府研為針卡加資料

【17:46】食物及衞生局指正着手更新本港疫苗接種紀錄，以配合國際入境規定，包括符合英國政府最新的疫苗紀錄要求。香港現時屬綠色名單，即從香港入境英格蘭，抵步後毋須隔離，但英國政府最新公布，10月4日起更改國際入境規定，英格蘭現行紅、黃、綠三級制只會保留紅色名單。除擁有英國居留權者外，抵英前10日內曾到訪紅色名單地區的人士不可入境。

在修訂制度下，由香港前往英格蘭的人士須在入境前14日或以前，已在認可地區的相關衞生當局完成接種疫苗，方可免除隔離，並要在入境第二日須接受病毒測試，而未完成接種者抵英後須自我隔離10日，並在入境第二日及第八日接受病毒測試。

香港政府發言人表示，已知悉英國政府就入境英格蘭的新規定，包括獲認可疫苗接種紀錄須包括出生日期的要求。食物及衞生局正着手處理在疫苗接種紀錄加上出生日期的安排，務求符合英國政府的最新要求。待相關安排落實，將再公布詳情。

增3宗輸入個案 患者由菲律賓、卡塔爾抵港 已打齊兩針疫苗

【14:15】衞生防護中心公布，本港截至凌晨零時，新增3宗輸入個案，全部者均已打齊兩劑疫苗。

中心表示，正調查一宗外地確診個案，涉及一名16歲男病人，居於鰂魚涌康怡花園K座（9-16室），他於9月6日乘搭航班CX255離開香港前往英國。他曾於9月4日在香港進行檢測，結果呈陰性。他於9月16日出現病徵，同日在英國抽取的樣本結果呈陽性。他7月8日及7月29日於香港接種兩劑復必泰疫苗。

為審慎起見，他於潛伏期在港曾居住的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。

新冠肺炎｜16歲男抵英後現病徵 康怡花園K座9-16室要強檢

【00:01】食物及衞生局昨晚(18日)公佈，一名居於康怡花園K座（9-16室）的16歲男病人，於9月6日離開香港前往英國，其後於當地出現病徵，患者曾接種兩劑疫苗。當局為審慎起見，將其於潛伏期曾居住的地點納入強制檢測公告。

▼9.15「來港易」實施首日深圳灣口岸情況▼



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