不利國安慈善團體將失免稅資格　許正宇：無理由捐錢畀你做壞事

稅務局日前修訂有關慈善機構豁免繳稅的稅務指南，任何團體若從事不利於國家安全活動，稅局可撤銷其豁免繳稅資格。財經事務及庫務局局長許正宇今日（19日）在電台節目中指，慈善機構目標應是導人向善、推動社會前進，但危害國安或非法行為並非相關範疇：「我心目中慈善係導人向善、做好事，作為捐款者角度，無理由『好心做壞事』，我畀錢你做壞事。」他強調，當局一直都有使用相關守則，現時只是加入國安元素，並形容稅局人員十分專業，不會隨意作出指控。



財經事務及庫務局局長許正宇。（資料圖片）

許正宇說，今次修訂指南後，無論新機構或現有機構，政府都會檢視其工作有否偏離宗旨，倘有差別，便會展開行動。他又強調，慈善機構都希望「導人向善」、推動社會前進，但危害國安或非法行為並非相關範疇，故修訂後大家會更清楚：「係我心目中，慈善係導人向善、做好事，作為捐款者角度，無理由『好心做壞事』，我畀錢你做壞事。」

稅務局日前修訂有關慈善機構豁免繳稅的稅務指南，列明如果任何團體從事不利於國家安全的活動，稅局將不再認定其為慈善團體，可被撤銷豁免繳稅資格。（資料圖片）

不會將政府不喜歡機構定性危害國安 許正宇：稅局好專業

對於有宗教團體及社福工會認為不利國家安全定義太模糊，擔心日後當局不滿某些團體便可指控他們，許正宇回應指：「絕對唔會！」他解釋，在檢視個案時會由稅務局界定，又表示「稅局同事好專業」。

許說，政府一直都有使用相關守則，現時只是強化及加入了國安元素，非新鮮事，使社會及慈善團體有清晰說法：「令大家知道有邊啲嘢應該做，有邊啲嘢唔係屬於慈善範疇。」