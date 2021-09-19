增3宗輸入個案　患者由菲律賓、卡塔爾抵港　已打齊兩針疫苗

本港疫情穩定，已連續33日本地零確診。衞生防護中心公布，今日（19日）新增3宗輸入確診個案，1男2女3名患者全部無病徵，分別由菲律賓、卡塔爾抵港，其中2人帶有L452R變種病毒株，餘下1名患者仍待確認有否帶變種病毒，全部人均已完成接種兩劑新冠疫苗。另外，初步確診個案少於5宗。



衞生防護中心公布，截至9月19日零時零分，中心正調查3宗新冠病毒確診個案，至今本港個案累計12,161宗病例。新增的確診個案分別由菲律賓、卡塔爾抵港，1男2女三名患者全部無病徵。

今日（19日）新增3宗輸入確診個案，1男2女患者全部無病徵，分別由菲律賓、卡塔爾抵港，（資料圖片）

輸入個案中，第一宗個案涉及一名38歲男子（編號：12164），9月17日乘坐5J272，由菲律賓抵港，早前已在港接種兩劑復必泰疫苗，帶有L452R變種病毒株。第二宗個案則涉及一名26歲女子（編號：12165），9月15日乘坐QR818，由卡塔爾抵港，其後於西營盤香港萬怡酒店檢疫，早前已在港接種兩劑科興疫苗，帶有L452R變種病毒株。



最後一宗輸入個案，涉及一名25歲女子（編號：12166），9月11日乘坐QR818，由卡塔爾抵港，早前已在港接種兩劑復必泰疫苗，目前仍待確認有否帶變種病毒。

康怡花園K座（9-16室）被納入強制檢測公告。（資料圖片）

衞生防護中心又補充，正調查一宗外地確診個案，涉及一名16歲男病人，居於鰂魚涌康怡花園K座（9-16室），於9月6日乘搭航班CX255，離開香港前往英國。他曾於9月4日在香港進行檢測，結果呈陰性，惟於9月16日出現病徵，同日在英國抽取的樣本結果呈陽性，早前已在港接種兩劑復必泰疫苗。

中心正繼續與英國衞生當局跟進個案，個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。為審慎起見，他於潛伏期在港曾居住的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。

▼9.15「來港易」實施首日深圳灣口岸情況▼

