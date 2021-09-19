聯合醫院27歲女病人擅離院失蹤未尋回　院方報警求助

繼瑪麗醫院後，再有走失病人事件。基督教聯合醫院發言人今（19日）指，一名身高約1.6米、戴眼鏡及身材瘦削的27歲女病人早上前往急症室求診後，獲安排於觀察病房接受觀察，惟下午1時許，已擅自離院。

發言人指，女病人當時身穿灰色上衣、藍色牛仔褸、黑色長褲及白色帽，呼籲公眾人士協助尋找；院方已即時聯絡病人家屬，並將全力配合警方的搜索行動。



一名27歲女病人今早10時許前往基督教聯合醫院急症室求診後，獲安排於觀察病房接受觀察，惟隨後不知所蹤。(資料圖片)

發言人指，一名27歲女病人今早10時許前往基督教聯合醫院急症室求診，醫院安排病人在觀察病房接受觀察，及至下午1時，保安員發現病人已離開觀察病房。

發言人續指，院方發現病人擅自離院後，隨即派出保安員在全院範圍及附近地區進行搜索，及要求警方協助，惟至今仍未見病人蹤影。院方非常重視事件，已即時聯絡病人家屬，並將全力配合警方的搜索行動。

該病人身高約1.6米、戴眼鏡、身材瘦削，離開醫院時身穿灰色上衣、藍色牛仔褸、黑色長褲及白色帽。

院方呼籲公眾人士若發現有關病人，請馬上通知警方或致電基督教聯合醫院熱線電話3949 4002。